A chegada de astronautas na Terra após 9 meses 'presos' no espaço

Dois astronautas da agência espacial americana Nasa que passaram os últimos nove meses orbitando a Terra na Estação Espacial Internacional (EEI) chegaram com sucesso à Terra na noite desta terça-feira (18/03).

A cápsula onde eles fizeram a viagem espacial pousou no mar da Flórida, nos EUA, como era previsto.

Em seguida, a cápsula será recolhida por um navio, e depois a tripulação embarcará em um helicóptero para ser trazida de volta à terra firme.

A viagem de Suni Williams e Butch Wilmore para casa durou quase 17 horas.

Williams e Wilmore deixaram a Terra em junho de 2024 para uma missão de apenas oito dias para testar uma cápsula espacial desenvolvida pela Boeing, a Starliner.

A cápsula sofreu problemas técnicos, então a Nasa decidiu manter os astronautas na EEI e enviar a Starliner vazia de volta para a Terra — a agência espacial avaliou que seria muito arriscado Williams e Wilmore voltarem na cápsula da Boeing.

A cápsula SpaceX Dragon que transportou os astronautas se desconectou da estação espacial por volta das 5h GMT (2h da manhã em Brasília)

Williams e Wilmore voltaram para a Terra acompanhados do astronauta da Nasa Nick Hague e do cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov. Hague e Gorbunov chegaram à estação espacial em setembro.

EPA A previsão inicial é que Suni Williams e Butch Wilmore ficariam apenas oito dias em missão no espaço

A cápsula SpaceX Dragon fez uma reentrada rápida e ardente pela atmosfera da Terra, suportando temperaturas de até 1.600C.

Um escudo térmico protegeu Butch, Suni e os outros dois astronautas.

Conforme a nave atingiu a atmosfera, ela começou a desacelerar rapidamente e os astronautas experimentaram forças g significativas, cerca de quatro vezes a gravidade da Terra.

Finalmente, quatro grandes paraquedas se abriram — com um solavanco para aqueles dentro — mas isso permitiu que a nave desacelerasse o suficiente para um mergulho suave no oceano.

Os obstáculos enfrentados pela Starliner - e pela Boeing

NASA O Boeing Starliner foi lançado na Flórida em junho de 2024

A cápsula Starliner apresentou vazamentos de hélio, que empurra combustível para o sistema de propulsão, e vários de seus propulsores não funcionaram corretamente.

O voo tripulado da Starliner, que foi conduzido por Suni Williams and Butch Wilmore em junho de 2024, já havia sido adiado por vários anos devido a contratempos em seu desenvolvimento e problemas técnicos em dois voos não tripulados anteriores, em 2019 e 2022.

Representantes da Nasa disseram recentemente que estão progredindo no entendimento do que deu errado com o teste e esperam que a Starliner voe novamente no final do ano ou no início de 2026.

Os problemas com a Starliner sem dúvida foram um golpe forte para a Boeing, analisa Rebecca Morelle, editora de ciência da BBC.

A empresa aeroespacial já vinha sofrendo com perdas financeiras enquanto lutava para recuperar sua reputação após incidentes recentes em voo e dois acidentes fatais há cinco anos.

A Boeing se posicionou contra a decisão da Nasa de trazer a cápsula vazia de volta — e agora, a empresa está tendo que assistir Butch e Suni retornarem à Terra na nave espacial da empresa rival SpaceX, em vez da sua própria.

Caso atraiu atenção de Trump e Musk

Em fevereiro, a saga de Butch e Suni atraiu a atenção do presidente dos EUA, Donald Trump, e seu aliado próximo, o CEO (diretor-executivo) da SpaceX, Elon Musk.

Em uma entrevista à Fox News, eles alegaram que os astronautas foram deixados no espaço por razões políticas.

Musk também afirmou na sua rede social X que a SpaceX poderia ter trazido Butch e Suni de volta mais cedo, e que o governo anterior, de Joe Biden, teria recusado sua oferta.

Mas representantes da Nasa disseram que suas decisões foram baseadas na programação de missões e nas necessidades da estação espacial.

Garrett Reisman, um ex-astronauta da Nasa e ex-diretor de operações espaciais da SpaceX, disse à BBC que havia boas razões pelas quais a Nasa não optou por uma missão de resgate antes.

"Isso não reduziria muito o tempo que Butch e Suni passaram no espaço. Quero dizer, você economizaria alguns meses, então o benefício não seria tão grande", disse ele.

E o custo seria alto: missões espaciais com tripulação custam centenas de milhões de dólares.