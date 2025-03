Estudante investe R$ 152 em bitcoin e recebe milhões quatro anos depois

Um engenheiro norueguês teve um lucro de quase R$ 5 milhões (US$ 885 mil) quatro anos depois de investir cerca de R$ 152 (US$ 27) em Bitcoin. Em 2009, Kristoffer Koch trabalhava em uma tese sobre criptografia, descobriu o ativo digital, que à época tinha pouca popularidade e valor. Decidiu investir o equivalente a 150 coroas norueguesas em cinco mil bitcoins. As informações são do jornal argentino La Nación.