Por que 'Adolescência' da Netflix é aclamada como 'coisa mais próxima da perfeição na TV em décadas'

A série britânica Adolescência, da Netflix, vem sendo amplamente elogiada por críticos e espectadores, e muitos já a consideram um marco na televisão.

Lançada na semana passada, a produção de quatro episódios se tornou o programa mais assistido da plataforma em todo o mundo durante o fim de semana.

Tom Peck, do jornal The Times, descreveu a série como "perfeição total" — opinião compartilhada por Lucy Mangan, do The Guardian, que afirmou se tratar de "algo mais próximo da perfeição televisiva que já vimos em décadas".

Entre os fãs da série nas redes sociais estão o diretor norte-americano Paul Feig (conhecido, entre outros trabalhos, por dirigir episódios de Mad Men) — que classificou o episódio de estreia como "uma das melhores horas de televisão que já vi" — e o apresentador britânico Jeremy Clarkson, que chamou a produção de "magistral".

Netflix Stephen Graham é o criador da série e interpreta o pai de Eddie

Adolescência aborda as consequências do esfaqueamento de uma adolescente, com um garoto de 13 anos, colega de escola da vítima, detido pelo assassinato.

Jamie, o jovem suspeito, é interpretado pelo estreante Owen Cooper. Stephen Graham vive o pai do garoto.

A narrativa joga luz sobre o impacto corrosivo das redes sociais e de influenciadores misóginos sobre alguns adolescentes.

Graham, criador da série, afirmou que a inspiração para escrever a história surgiu após ver duas reportagens diferentes sobre meninos que mataram meninas a facadas.

"Me perguntei o que está acontecendo em uma sociedade em que esse tipo de coisa está se tornando comum", disse ele ao programa The One Show, da BBC.

"Eu não conseguia entender. Então, quis investigar e tentar lançar luz sobre essa questão em particular."

Ira masculina

O outro criador da série, o roteirista Jack Thorne, explicou que os dois queriam "olhar nos olhos da ira masculina".

Segundo ele, o personagem central foi "doutrinado por vozes" como a de Andrew Tate — o polêmico influenciador que se declara abertamente misógino — e "vozes ainda mais perigosas que a de Andrew Tate", afirmou Thorne ao programa Front Row, da BBC Radio 4.

"A série tem a coragem de ir desfazendo as camadas e dizer: 'Vamos falar sobre isso, porque ainda estamos lidando com essa questão hoje'. Esses problemas continuam aparecendo nas notícias", disse Erin Doherty ao programa Today, também da BBC Radio 4. A atriz interpreta uma psicóloga infantil em "Adolescência".

"Então, o que podemos fazer é manter esse debate aberto — e espero que consigamos. Acho que a série permite que pais, tias, tios e até amigos participem da conversa", completou.

Netflix Espectadores destacaram especialmente o terceiro episódio, estrelado por Erin Doherty como uma psicóloga infantil

Filmada em plano-sequência

Outro destaque da produção é que cada episódio foi filmado em uma única tomada contínua, sem cortes.

No The Guardian, Mangan afirmou que os feitos técnicos da série "são acompanhados por atuações dignas de prêmios e um roteiro que consegue ser intensamente naturalista e, ao mesmo tempo, profundamente evocativo".

Ela acrescentou: "Adolescência é uma experiência profundamente comovente e devastadora".

A crítica de The Times, assinada por Peck, começa com: "Uau! Uau! Dá vontade de escrever a palavra 'uau' mais umas 700 vezes, seguida de 'Não perca Adolescência na Netflix', e pronto".

Anita Singh, crítica de TV do Telegraph, escreveu que assistir à série "foi uma experiência devastadora" e acrescentou: "É um drama tão silenciosamente arrasador que não vou esquecê-lo tão cedo".

Singh disse que a técnica de plano-sequência "pode parecer um truque", mas que as atuações são "fenomenais".

Sobre Graham, ela afirmou que é "o melhor ator da atualidade", mas que "a atuação realmente notável" é a de Cooper, que "transita entre a vulnerabilidade, a raiva, a bravura e o medo. O que ele faz é impressionante".

Atuações extraordinárias

Jake Kanter, do site Deadline, escreveu: "Adolescência é o drama de quatro horas mais impecável que já vi na TV. Fica na sua mente muito depois que os créditos finais sobem. Uma série impressionante".

Alan Sepinwall, da revista Rolling Stone, disse que é "uma das melhores produções — e uma forte candidata a melhor do ano — que veremos na televisão em 2025".

Margaret Lyons, do New York Times, afirmou que a série é "um trabalho profundo de crítica social" e descreveu o terceiro episódio — considerado o ponto alto — como "uma das horas de televisão mais fascinantes que assisti em muito tempo".

No programa Must Watch, da BBC Radio 5 Live, Hayley Campbell disse que a série não tenta oferecer respostas para os problemas que apresenta, mas que "os expõe, os analisa. Trata do crescimento da misoginia, especialmente entre os jovens, alimentada por figuras como Andrew Tate, que é mencionado, mas apenas uma vez. Não se trata dele".

"A série fala mais sobre o horror de ter tão pouco controle sobre seu filho e sobre o que ele faz no celular."

O crítico Scott Bryan, colega de Campbell, acrescentou: "As atuações são absolutamente fantásticas. Eu diria que é impecável. Mas quem realmente merece o maior reconhecimento é Owen Cooper, de 15 anos".