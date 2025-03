A revolta no TikTok contra filtro que deixa pessoas gordas

Usuárias do TikTok disseram à BBC que acreditam que uma ferramenta viral que faz as pessoas parecerem mais gordas deveria ser banida da plataforma.

Conhecida como "chubby filter" (ou "filtro gordinho"), a ferramenta de inteligência artificial (IA) transforma a foto de uma pessoa para fazer parecer que ela ganhou peso.

Muitas pessoas compartilharam imagens de "antes e depois" na plataforma, com piadas sobre como estão diferentes — mas outras dizem que o filtro é uma forma de gordofobia e não deveria ser permitido.

Especialistas também alertam que esse tipo de filtro pode alimentar uma "cultura tóxica de dietas" e contribuir para o surgimento de transtornos alimentares.

O TikTok não respondeu aos pedidos de comentário da BBC.

Sadie, que tem 66 mil seguidores na plataforma, é uma das vozes que pedem o banimento do filtro, que ela classifica como "cruel".

"Parecia que as garotas estavam dizendo: 'ah, eu ganhei porque sou magra — e não seria horrível ser gorda?'", afirmou a influenciadora de 29 anos, moradora de Bristol, no Reino Unido.

Ela contou que recebeu mensagens de mulheres dizendo que haviam deletado o TikTok do celular porque a tendência as fazia se sentir mal consigo mesmas.

"Não acho certo que alguém seja ridicularizado pelo próprio corpo só por abrir um aplicativo", disse Sadie.

A cientista alimentar e nutricionista Emma Beckett disse à BBC que a tendência representa "um grande retrocesso" no combate ao estigma contra pessoas gordas.

"É só a repetição de velhos estereótipos e clichês falsos, como a ideia de que pessoas gordas são preguiçosas, falhas e que ser como elas é algo a ser evitado a todo custo", afirmou.

Ela alertou que isso pode ter um impacto social amplo.

"O medo de engordar contribui para transtornos alimentares e insatisfação corporal. Alimenta a cultura tóxica da dieta, faz com que as pessoas fiquem obcecadas por comida e exercícios de maneira nada saudável, e as torna mais vulneráveis a produtos milagrosos e modismos alimentares", afirmou.

"Além disso, pressiona todo mundo a seguir padrões estreitos de beleza e saúde, em vez de descobrir o que funciona melhor para o próprio corpo — o que causa danos tanto físicos quanto mentais."

Testando o 'filtro gordinho'

Por Jess Sherwood, da BBC News

Filtros que usam inteligência artificial para modificar a aparência de uma pessoa são comuns no TikTok.

Muitos são inofensivos — um dos filtros populares atualmente faz parecer que a pessoa foi feita de peças de Lego.

Eles costumam ser criados por desenvolvedores independentes, sem ligação com o TikTok — como parece ser o caso do novo "chubby filter".

Alguns dos vídeos mais populares usando o filtro já receberam dezenas de milhares de curtidas.

Para esta reportagem, testei o filtro em mim mesma.

Fiquei extremamente desconfortável.

Como alguém que é bastante positiva em relação ao próprio corpo e que já enfrentou dificuldades com autoimagem, usar esse filtro foi o oposto de como costumo me relacionar com as redes sociais. E me incomodou o fato de o TikTok ter me mostrado isso.

BBC O filtro mudou toda a minha aparência, inclusive com um texto dizendo que 'deixa você gordinho'

Esse filtro apareceu na minha aba "For You" no TikTok mesmo eu nunca tendo interagido com conteúdos sobre peso ou saúde.

Depois de assistir ao vídeo e ler os comentários, o algoritmo passou a me recomendar vídeos semelhantes, de outras pessoas usando o mesmo filtro — e até um em que a IA faz você parecer mais magra.

Felizmente, também comecei a receber vídeos de criadores que estavam criticando essa tendência — alguns deles entrevistados nesta matéria.

Imagens e filtros gerados por IA se tornaram comuns no TikTok e são rapidamente adotados como entretenimento — da mesma forma como muitos millennials e membros da geração Z lembram dos filtros do Snapchat.

Mas filtros como esse, embora possam parecer "divertidos", podem ter um impacto nocivo na saúde mental, incentivando as pessoas a se compararem não só com outras, mas também com uma versão irreal de si mesmas.

'Tóxico' e 'prejudicial'

Nina Nina disse que o filtro a fez se sentir "desconfortável"

A BBC conversou com várias usuárias do TikTok que relataram desconforto com o filtro.

Nina, que mora no norte do País de Gales, disse que ele reforça uma narrativa nociva que associa a aparência física ao valor da pessoa.

"Esse é um ponto de vista tóxico, do qual eu achei que já estivéssemos nos afastando", afirmou.

"Se um filtro é claramente ofensivo, ele deveria ser removido", disse ela à BBC.

Emma, que vive em Ayr, concorda.

"Minha primeira reação ao ver o chubby filter foi pensar em como aquilo seria destrutivo", contou.

"As pessoas basicamente estavam dizendo que pareciam nojentas porque estavam 'gordinhas'. E, como uma mulher com curvas, que se parece com o 'depois' do filtro, aquilo foi muito desanimador para mim."

Emma Emma diz que estava preocupada que meninas e meninos pudessem ver o filtro e pensar que eram "alvo da piada"

Nina disse que ficou satisfeita ao ver pessoas criticando a tendência, que classificou como "imoral e insensível".

"Devíamos estar nos apoiando mutuamente, não envergonhando os corpos uns dos outros", afirmou.

Sadie também defende que o filtro não seja permitido — mas acredita que o TikTok poderia adotar outras medidas.

"Talvez ele devesse vir com um aviso", sugeriu.

"Se o conteúdo tiver temas como gordofobia ou transtornos alimentares, deveria haver uma forma de sinalizar. Se a pessoa quiser postar, que poste — mas que esse tipo de vídeo não seja promovido para uma audiência mais ampla."