Caos aéreo em Londres depois de blecaute provocado por incêndio

Mais de 1,1 mil voos afetados e 120 desviados. Passageiros presos por horas nos terminais do Aeroporto Internacional de Heathrow. Milhares de outros impedidos de embarcar em voos com conexão na capital britânica. Para não perder compromissos e reuniões de negócios, viajantes desesperados buscavam encontrar alternativas para chegarem ao seu destino a tempo. Um enorme incêndio na subestação de energia de Hayes, na periferia oeste de Londres, paralisou durante boa parte o funcionamento de Heathrow, o aeroporto mais movimentado da Europa e o quarto do planeta (veja arte). Todos os dias, cerca de 230 mil passageiros embarcaram e desembarcam nele — por ano, são 83 milhões. O blecaute provocou perturbações no tráfego aéreo mundial.

Apenas no início da noite desta sexta-feira(21/3) a situação começou, lentamente, a se normalizar, com a decolegam do primeiro voo da Britiish Airways para Riad, na Arábia Saudita. A polícia antiterrorismo assumiu as investigações para determinar as causas do incidente, mas as autoridades não acreditam em ato criminoso ou atentado.

O incêndio teve início às 23h23 de quinta-feira (2h23 de sexta-feira em Brasília) e afetou "um transformador que continha 25 mil litros de óleo refrigerante", o que causou "um grande perigo, devido à presença de equipamentos de alta tensão", disse Jonathan Smith, porta-voz dos bombeiros. Thomas Woldbye, CEO de Heathrow, pediu desculpas aos passageiros afetados, classificou o blecaute como algo "sem precedentes" e afirmou que a queda de energia atingiu uma estrutura equivalente a "uma cidade de médio porte". Um porta-voz do aeroporto previu uma "retomada completa" do voo para este sábado (22/3). Os primeiros aviões farão "a repatriação de passageiros desviados para outros aeroportos da Europa", acrescentou.

Desespero

No aeroporto de Gatwick, ao sul de Londres, a voz de Talia Fokaides, de 42 anos, tremia de emoção ao explicar que teria que sair de Londres com destino a Atenas pela manhã, para ficar com a mãe, que seria submetida a uma cirurgia cardíaca aberta. Quando descobriu que Heathrow estava fechado, correu para Gatwick, o segundo aeroporto mai smovimentado do Reino Unido, e encontrou um voo com destino a Atenas, para meio-dia no horário local (9h em Brasília). "Não me importo com o dinheiro, só preciso pegar um voo e estar em casa no fim do dia”, desabafou Fokaides à agência de notícias France-Presse."Não nos deram nenhuma informação, nos deixaram sozinhos. Não entendo como isso é possível."

Mohammed al-Laib, cidadão tunisiano que trabalha em Londres, tinha planejado viajar a Dubai para se juntar à esposa, que não via há meses. "Não sei se terei outro voo. Agora, não tenho outra alternativa que não seja esperar. Sinto-me impotente", disse, pessimista, enquanto caminhava em direção ao balcão de informações de Gatwick

Quatro passageiros de um voo francês pareciam cansados e confusos, depois que seu longo voo da Cidade de Cabo, na África do Sul, para Heathrow aterrissou em Gatwick. Eles deveriam viajar para Nice, mas não há voos para a cidade do sul da França partindo de Gatwick. O grupo correu para pegar um ônibus, disse que não recebeu muitas informações sobre o que fazer.

O diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), o irlandês Willie Walsh, criticou a falta de planejamento do aeroporto. "Como é possível que uma infraestrutura de importância nacional e mundial dependa totalmente de uma única fonte de energia sem alternativa? Trata-se de uma clara falha de planejamento por parte do aeroporto", declarou Walsh na rede X.