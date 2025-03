O polêmico conselho do CEO da Roblox para os pais de jogadores

"Se você não se sente confortável, não deixe seus filhos jogarem Roblox." Com esse conselho, dado em uma entrevista exclusiva à BBC, o CEO da popular plataforma de jogos, Dave Baszucki, desencadeou um intenso debate entre os pais.

Baszucki enfatizou que a empresa leva a segurança dos usuários muito a sério e destacou que "dezenas de milhões" de pessoas têm experiências positivas na plataforma, que é a mais popular entre crianças de 8 a 12 anos no Reino Unido.

Após a publicação de suas declarações, centenas de pessoas entraram em contato com a BBC. Muitos defenderam que os pais devem assumir mais responsabilidade e elogiaram o ambiente seguro e divertido do jogo para seus filhos.

Outros, porém, descreveram uma realidade bem mais preocupante, com relatos de aliciamento, vício e uma empresa que não responde adequadamente às denúncias.

A seguir, algumas dessas histórias. A BBC alterou nomes para proteger a identidade dos jovens.

O menino 'viciado' em Roblox

Para Amir, de Leeds, os comentários de Mr. Baszucki foram "ridículos" e a solução sugerida foi "muito mais fácil de falar do que de fazer".

"Roblox está arruinando meu filho", disse ele à BBC, sentindo-se impotente para impedir isso.

Usuário desde os oito ou nove anos, ele afirma que o filho de 15 anos está "viciado" e agora passa até 14 horas por dia na plataforma.

"Ele é filho único e ambos os pais estão muito ocupados com o trabalho. Me sinto culpado por não conseguirmos dar a ele tempo de qualidade. Isso foi roubado pelo Roblox", contou Amir à BBC.

A conta do filho está vinculada ao e-mail do pai, e Amir já recebeu "centenas" de e-mails ao longo dos anos do Roblox sobre violações dos 'termos de uso'.

Ele afirma que o filho já foi suspenso temporariamente, mas sempre encontra uma maneira de continuar jogando - usando múltiplas contas e as contas de outras pessoas.

Amir espera conseguir reduzir o tempo do filho na plataforma jogando cartas, conversando e assistindo ao YouTube juntos, em vez de forçá-lo a sair completamente da plataforma.

Em resposta, a Roblox destacou à BBC News a funcionalidade de limite de tempo de tela da plataforma, que permite aos pais restringir o tempo diário que as crianças podem passar no Roblox.

'Minha filha de 9 anos foi aliciada no Roblox'

Sally, do norte da Escócia, disse à BBC que "assume total responsabilidade" como mãe - mas questionou se a empresa responsável pelo jogo estava fazendo o mesmo.

Ela disse à BBC que sua filha de nove anos estava sendo aliciada no Roblox e - apesar de relatar à plataforma - não obteve resposta, o que a deixou "furiosa".

A mãe disse em dezembro passado que sua filha estava conversando com alguém em um jogo onde você pode "imitar a vida real".

Este usuário coagiu sua filha a encenar "casamento". Eles disseram à menina que estavam se tocando sexualmente e pediram à filha de Sally para fazer o mesmo e tirar uma foto.

Eles ofereceram a moeda do jogo em troca da foto. A criança não fez isso e contou à mãe dias depois.

"Quando ela se aproximou de mim, foi com muitas lágrimas e me sentindo muito, muito envergonhada com o que tinha acontecido. Eu assegurei minha filha que não é culpa dela e que fez bem em me contar."

"Isso é inaceitável para uma plataforma que é anunciada para crianças pequenas. Parece que a empresa não está assumindo nenhuma responsabilidade e claramente seus filtros não estão funcionando."

Sally disse que as empresas que criaram plataformas deveriam ser responsabilizadas por quaisquer problemas com elas, em vez de dizer aos seus usuários "se não quiser, não use".

Em sua entrevista à BBC, Mr. Baszucki afirmou que a construção de um "sistema de confiança e segurança" sempre foi uma parte importante do Roblox desde seu lançamento.

Ele acrescentou: "Na empresa, adotamos a postura de que qualquer incidente ruim - até mesmo um único incidente - é um de mais."

"Observamos casos de bullying, assédio e filtramos todos esses tipos de situações, e eu diria que, nos bastidores, a análise continua até, se necessário, entrarmos em contato com as autoridades."

Baszucki afirmou que continua confiante nas ferramentas de segurança do Roblox e insistiu que a empresa vai além para garantir a segurança de seus usuários.

O Roblox também afirmou que analisa todas as comunicações entre os membros da plataforma, utilizando cada vez mais sistemas avançados de IA e outras tecnologias para isso. Qualquer conteúdo sinalizado é enviado para investigação adicional.

A empresa destacou à BBC News que os usuários não podem compartilhar imagens entre si na plataforma.

As preocupações sobre crianças serem expostas a conteúdo sexual no Roblox já foram levantadas antes.

Em novembro do ano passado, menores de 13 anos foram proibidos de enviar mensagens diretas e também de participar de "experiências de socialização", que envolvem conversas entre os jogadores. Outros controles parentais também foram implementados.

'Minha filha ama Roblox'

Muitas pessoas também entraram em contato com a BBC para apoiar as declarações do CEO da Roblox.

Kathryn Foley disse ter ficado "impressionada" com a "honestidade" de Dave Baszucki na entrevista e destacou as conversas frequentes que tem com sua filha Helene, de nove anos, sobre a plataforma.

Helene é uma grande fã do jogo de animais Adopt Me ('Me Adote', na tradução para o português).

"No geral, a experiência da minha filha no Roblox tem sido muito positiva, e o Adopt Me é um ambiente gentil e seguro para ela se divertir com as amigas", afirmou Kathryn.

Já Kirsty Solman falou ao programa Jeremy Vine, da BBC Radio 2, sobre seu filho Kyle, de 13 anos, que tem TDAH, autismo e ansiedade severa.

"Ele tem muita dificuldade em interações sociais e conversas casuais. No Roblox e em outras plataformas de jogos, consegue brincar com os colegas de classe. Isso alivia o estresse e a ansiedade, e ele acabou formando um ótimo grupo de amigos."

Kirsty disse que conversa com o filho sobre segurança online e monitora seus dispositivos diariamente.

Phil, de Londres, concorda que os pais precisam tomar a iniciativa quando se trata da proteção digital dos filhos.

"Há um perigo em achar que a internet é uma creche", comentou no site da BBC.