Papa Francisco deve ter alta do hospital no domingo, dizem médicos

Fotografia divulgada pelo Vaticano na semana passada - (crédito: Assessoria de imprensa do Vaticano)

O papa Francisco receberá alta do hospital Gemelli de Roma no domingo (23/3), disseram neste sábado os médicos que tratam o pontífice.

O líder religioso de 88 anos se recupera de uma pneumonia bilateral — quando a doença acomete os dois pulmões — e precisará de pelo menos dois meses de repouso no Vaticano após deixar o hospital.

Ele só foi visto pelo público uma vez desde que foi internado no hospital em 14 de fevereiro, em uma fotografia divulgada pelo Vaticano na semana passada, que o mostrou rezando em uma capela do hospital.

O Vaticano havia dito na sexta-feira que a condição do papa estava melhorando, embora uma autoridade tenha dito que ele pode ter que "reaprender a falar" após seu uso prolongado de terapia de oxigênio de alto fluxo.

"O papa está muito bem, mas o oxigênio de alto fluxo seca tudo. Ele precisa reaprender a falar, mas sua condição física geral é como era antes", disse o cardeal Victor Fernandez na sexta-feira, segundo a agência de notícias Reuters.

O Vaticano acrescentou na sexta-feira que a condição do papa era estável, com algumas melhorias na respiração e na mobilidade.

Confirmou também que ele não usa mais ventilação mecânica para respirar à noite, mas estava recebendo oxigênio por meio de um pequeno tubo sob o nariz.

Durante o dia, ele está usando menos oxigênio de alto fluxo.

No início deste mês, uma gravação de áudio do papa Francisco falando em seu espanhol nativo foi tocada na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.

Sua voz estava ofegante enquanto ele agradecia aos fiéis católicos por suas orações.

O cardeal Fernandez, que é chefe do escritório doutrinário do Vaticano, rejeitou as especulações de que o pontífice seguiria seu antecessor Bento 16 e renunciaria ao papado.

Quando perguntado se ele achava que o papa poderia receber alta a tempo para a Páscoa, que cai em 20 de abril, o cardeal disse que não sabia.

O papa Francisco está há quase 12 anos à frente da Igreja Católica Romana.

Ele sofreu uma série de problemas de saúde ao longo de sua vida, incluindo a remoção de parte de um de seus pulmões aos 21 anos, o que o tornou mais propenso a infecções.