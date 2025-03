Heathrow: o caos gerado por incêndio em um dos aeroportos mais movimentados do mundo

Voos no mundo todo foram interrompidos na sexta-feira (21/3) depois que o aeroporto de Heathrow em Londres — um dos mais movimentados do mundo — fechou devido a um incêndio em uma subestação elétrica próxima.

Às 18h pelo horário local (15h em Brasília), o primeiro voo desde o incêndio pousou em Heathrow, marcando uma retomada gradual do movimento no aeroporto.

O aeroporto voltou a operar neste sábado, mas impactos significativos nas viagens — incluindo atrasos e cancelamentos devido à falta de espaço para todos os passageiros — ainda devem ser sentidos.

A British Airways cancelou 80 voos no total, tanto de partida quanto de chegada.

Além disso, companhias como Turkish Airlines, Brussels Airlines, Singapore Airlines, WestJet, Air India e Air Canada também anunciaram cancelamentos.

A recomendação para os passageiros é verificar com suas respectivas companhias aéreas antes de se dirigir ao aeroporto, já que a situação está em constante mudança.

Esse efeito dominó vai impactar não só os voos deste sábado, mas também do domingo — e provavelmente se estenderá até segunda-feira e o início da semana.

Cinquenta slots foram adicionados à programação de sábado para acomodar mais 10 mil passageiros, informou o aeroporto.

Investigação

O secretário de Energia do reino Unido, Ed Miliband, comissionou uma investigação sobre a falha de energia em Heathrow, que causou grandes transtornos.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), ele afirmou: "A perda de energia em Heathrow causou grandes impactos em milhares de pessoas e empresas. Estamos determinados a entender o ocorrido e as lições a serem aprendidas."

Miliband está trabalhando com a Ofgem (órgão regulador de energia do Reino Unido) e o National Energy System Operator (Operador Nacional do Sistema de Energia, responsável pelo fornecimento elétrico) para investigar o incidente.

A investigação buscará lições sobre a resiliência energética de infraestruturas críticas do Reino Unidos.

O Departamento de Segurança Energética e Net Zero (responsável por políticas energéticas e climáticas) afirmou que a investigação ajudará a esclarecer as circunstâncias do apagão e a melhorar a resiliência energética do Reino Unido, prevenindo futuros incidentes.

Por que o aeroporto Heathrow de Londres fechou?

Reuters Incêndio que afetou Heathrow - e voos em todo o mundo - aconteceu em subestação no oeste de Londres

Um incêndio na subestação North Hyde em Hayes, oeste de Londres, que abastece Heathrow, causou uma grande queda de energia no aeroporto, levando ao seu fechamento na sexta.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio na subestação, mas os serviços de emergência foram chamados primeiramente para o local às 23h23 (20h23 no horário de Brasília) de quinta-feira (20/03).

Bombeiros disseram que o incêndio estava sob controle às 6h28 (3h28 no horário de Brasília).

A subestação fica a apenas 2,5 km do aeroporto.

O secretário de Energia, Ed Miliband, disse à BBC que o gerador de reserva da subestação "parece ter sido danificado".

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram grandes chamas e colunas de fumaça saindo da subestação à noite.

Pessoas que vivem nas proximidades foram aconselhadas a manter portas e janelas fechadas para evitar inalação de fumaça. Várias estradas e ruas foram fechadas.

Autoridades disseram que até o momento não há indícios de que o incêndio tenha sido causado por ação criminosa.

Jonathan Smith, vice-comissário do corpo de bombeiros, disse que o incêndio na subestação elétrica envolveu um transformador contendo 25 mil litros de óleo de resfriamento.

O incêndio foi "muito visível e significativo", acrescentou ele.

Como o fogo causou tanto caos?

PA Media

Sendo o mais movimentado aeroporto de toda a Europa, Heathrow é muito importante para passageiros e para o comércio global.

As subestações de energia são projetadas para produzir, converter e distribuir eletricidade em níveis de voltagem adequados.

Heathrow usa três subestações de eletricidade, cada uma com um backup (isto é, um sistema reserva).

Há também geradores a diesel de backup e fontes ininterruptas alimentadas por bateria que fornecem energia suficiente para manter sistemas críticos de segurança, como sistemas de pouso de aeronaves, funcionando.

No entanto, quando o incêndio começou na subestação, ela ficou fora de ação, junto com seu backup.

O principal recurso de Heathrow eram as duas subestações restantes, mas o diretor-executivo do aeroporto, Thomas Woldbye, disse à BBC que "leva tempo" para "acioná-las".

Ele disse que o incidente "não foi criado no Aeroporto de Heathrow, foi criado fora do aeroporto e tivemos que lidar com as consequências".

Em uma declaração divulgada na noite de sábado, Woldbye saudou a investigação, dizendo que o aeroporto apoiará "todos os esforços para entender as causas e impactos do incidente externo ao aeroporto".