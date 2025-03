Modelo australiano de 27 anos confessa abuso sexual contra animal

Dez anos de prisão pode ser a condenação do modelo australiano Cody Asplet, de 27 anos, que confessou em tribunal de Melbourne (Austrália) ter cometido abuso sexual contra um dos próprios cachorros. Asplet ainda estava em posse de pornografia infantil na internet.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o modelo é acusado de 92 crimes supostamente cometidos entre 2022 e 2024. Na sexta-feira (21/3), Asplet se declarou culpado de apenas seis crimes em um acordo com promotores de polícia que resultou na retirada da maioria das acusações.

Conforme as investigações, Asplet integrava um grupo virtual de compartilhamento de pornografia infantil. Policiais federais e estaduais se infiltraram na comunidade e identificaram vários usuários em posse do material ilícito de abuso de menores.

O Daily Mail confirmou a acusação de bestialidade na qual o modelo “intencionalmente penetrou um animal” por volta de novembro de 2023. Em agosto, Asplet comparecerá ao Tribunal do Condado de Victoria para uma audiência de alegação pré-sentença. Até lá, ele permanecerá em liberdade sob fiança.

Durante uma audiência em fevereiro, o tribunal registrou que a conta de Asplet no Instagram – agora deletada – mostrava fotos do criminoso com diversos cães sob seus cuidados. O perfil acumulava 13 mil seguidores.

Os crimes de Asplet permaneceram em segredo de justiça por cerca de um ano, até que a ordem de silêncio, instituída para proteger o sigilo da investigação da Polícia Federal australiana, foi revogada.

De acordo com o perfil de modelo on-line de Asplet, ele trabalhava na área desde os 18 anos. Nas redes sociais, as acusações culminaram em desgosto social contra o modelo. "Não se esqueça desse nome e desse rosto", disse um internauta australiano ao compartilhar uma foto de Asplet.