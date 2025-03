Chinês chega ganhar até R$ 36 mil para carregar turistas no Monte Tai

Um guia turístico está lucrando ao carregar turistas no Monte Tai, localizado na província de Shandong, na China. Com seus 7.200 degraus — incluindo os do templo no cume, a uma altitude de 1.532 metros — ele oferece um serviço peculiar. O valor cobrado por este trabalho varia entre R$ 474 durante o dia e R$ 555 à noite.

De acordo com o jornal New York Post, a maior parte da clientela de Xiao é formada por mulheres, geralmente com idades entre 25 e 40 anos. Elas são carregadas por ele nos últimos mil degraus, quando as pernas já não aguentam mais o esforço.

Em um mês movimentado, Xiao pode faturar cerca de R$ 36 mil. Durante a alta temporada, ele contrata outros carregadores para atender à crescente demanda pelos serviços.

O Monte Tai, segundo a Unesco, "foi objeto de um culto imperial por quase 2.000 anos, e as obras-primas artísticas encontradas lá estão em perfeita harmonia com a paisagem natural. Ele sempre foi uma fonte de inspiração para artistas e estudiosos chineses e simboliza antigas civilizações e crenças chinesas".