Lula será candidato se estiver bem de saúde, e saúde dele está forte, diz Janja

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, afirmou à BBC News Brasil que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que será candidato em 2026 se estiver bem de saúde – e complementou dizendo que a saúde dele está "muito forte".

"Não sei [se Lula será candidato]. Você sabe que ele fala sempre que… ele não gosta de antecipar as coisas, né? Mas ele será candidato se tudo estiver bem com a saúde dele. Ele sempre coloca essa questão da saúde. Eu tô vendo ele muito forte de saúde, então… É isso", afirmou.

De jeans e tênis amarelo da japonesa Onitsuka Tiger, Janja atendeu a reportagem da BBC News Brasil em uma sala no Hotel Imperial, em Tóquio, onde a comitiva brasileira está hospedada.

Esta é a primeira viagem internacional de longa distância do presidente após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro.

Lula está desde segunda-feira (24/3) em Tóquio, no Japão, onde participa nesta noite de jantar com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial.

O presidente ainda tem previstas reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka, e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão.

Janja chegou ao Japão uma semana antes, sem que a ida fosse divulgada, e virou alvo de críticas da oposição.

Questionada pela BBC News Brasil Janja disse que "nunca houve falta de transparência" e disse que economizou em passagem aérea e hospedagem.

"Obviamente eu vim com a equipe precursora, inclusive, para economizar passagem aérea, vim um pouco antes, fiquei hospedada na residência do embaixador", afirmou.