Imperador do Japão visitou Brasil três vezes e tocou com orquestra sinfônica de São Paulo

O imperador Naruhito, entronado no Japão em 2019, esteve no Brasil três vezes, onde visitou várias cidades e se engajou em atividades culturais, numa demonstração da importância do país para a Casa Imperial japonesa.

Naruhito recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (24/3) no Palácio Imperial em Tóquio, onde ambos se reuniram em um encontro reservado.

O presidente brasileiro escolheu a Ásia como destino de sua primeira viagem internacional de longa distância após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro.

Lula desembarcou em Tóquio com dois itens principais na pauta de comércio: o pleito de longa data para que o Japão libere a compra de carne bovina e suína do Brasil e o avanço nas discussões de um acordo entre Mercosul e Japão.

O Japão é parceiro de longa data (130 anos) do Brasil. Com a viagem — que também inclui uma parada no Vietnã — o governo brasileiro destaca suas relações que vão além das duas maiores potências — Estados Unidos e China —, em um momento turbulento da política global.

A recepção de Lula em Tóquio é no raro formato de visita de Estado — a última que o Japão havia promovido foi para Donald Trump, em 2019.

A visita de Estado ao Japão inclui honrarias que não costumam acontecer em outras visitas, como um banquete de recepção pelo imperador e a imperatriz, e a apresentação da família imperial ao chefe de Estado.

Além do encontro com o Imperador Naruhito e a Imperatriz Masako no Palácio Imperial, Lula tem reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, no Palácio Akasaka e participação no Fórum Empresarial Brasil-Japão, entre outros compromissos.

Laços com o Brasil

Em seu livro Kizuna (Laços, em português), o advogado e tradutor-intérprete Masato Ninomiya mostra a relação profunda que existe entre a família imperial e o Brasil. Esses laços teriam começado há quase um século, com a doação em dinheiro feita pelo imperador Showa (avô do atual imperador) para a construção do Hospital Santa Cruz, na capital paulista.

Getty Images O imperador emérito Akihito abdicou do trono em razão de sua idade e de questões de saúde

A importância do Brasil na agenda da Casa Imperial é visível. As primeiras visitas oficiais ao exterior dos três filhos dos imperadores eméritos Akihito e Michiko foram ao país.

Naruhito, por exemplo, esteve três vezes. Em 1982, quando tinha 22 anos, ele passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Paraná, Bahia e Amazonas, e chegou a se apresentar — tocando viola — com a Orquestra Sinfônica Jovem Municipal na capital paulista, tocando choros de Ernesto Nazaré e Villa-Lobos.

O imperador retornou 26 anos depois como príncipe herdeiro, e no ano passado foi novamente para participar do 8º Fórum Mundial da Água. Seu irmão, o príncipe herdeiro Akishino, visitou o Brasil em 1988 e a irmã mais nova, princesa Sayako, em 1995.

Jiro Mochizukli Naruhito tocou violino em 1982 com Orquestra Sinfônica Jovem Muncila

Masato Ninomiya esteve em quase todos esses momentos servindo como intérprete da nobreza. Antes de atender os filhos, ele foi chamado pela Presidência da República para acompanhar a visita do imperador emérito Akihito (na época príncipe herdeiro) ao Brasil em 1978. "Desde então, passei a desfrutar da deferência de Suas Altezas que me convidavam de vez em quando para audiências privadas", afirma. Isso ocorria quando eles queriam tomar conhecimento das novidades que ocorriam no Brasil ou do paradeiro de algum imigrante com quem haviam se encontrado em alguma ocasião.

A proximidade com a família imperial levou Ninomiya e sua esposa Sônia Regina a traduzirem poemas do casal, além de algumas das obras escritas pela imperatriz Michiko e por outros membros da família. O livro do imperador Naruhito relatando os dois anos passados como estudante na Inglaterra também ganhou a versão em português, com o título Junto ao Rio Tâmisa.

Nos passos do pai

Naruhito, de 65 anos, tornou-se o 126º imperador do Japão no dia 1º de maio de 2019, inaugurando a nova era Reiwa. Em seu primeiro discurso no trono, ele prometeu ter em mente "o caminho trilhado pelos imperadores do passado" e disse que prosseguirá na defesa do pacifismo.

Reprodução Naruhito se tornou imperador em 2019

De acordo com a atual Constituição do Japão em vigor desde 1947, o imperador passou de "divindade viva" a "símbolo do Estado e da unidade do povo", exercendo basicamente funções cerimoniais.

Mesmo octogenários e com problemas de saúde, os imperadores eméritos visitaram vários abrigos com vítimas do terremoto e tsunami de 2011, e permaneceram longo tempo ajoelhados para ficar na mesma altura das pessoas com quem conversavam. Essas cenas tornaram o casal mais popular do que já era.

No caso da atual imperatriz Masako, 61, a admiração é por seu histórico e suas habilidades, porém ela não ficou imune à pressão dos tradicionalistas que cobravam um filho homem. O casal só tem uma filha, Aiko.

Em 2004, Masako foi diagnosticada com exaustão por estresse e continua fazendo tratamento até hoje. A agenda de atividades é administrada por uma equipe médica para não causar fadiga ou estresse. Ela diz estar totalmente focada em servir ao povo. O sinal de que sua saúde está melhorando é a aparição mais frequente em eventos.

Fluente em cinco idiomas estrangeiros (inglês, francês, alemão, russo e espanhol) e formada em economia pela Universidade Harvard, a imperatriz Masako teve uma promissora carreira diplomática até aceitar se casar com Naruhito, que a cortejou durante seis anos.

Getty Images O Palácio Imperal, em Tóquio, onde ocorre boa parte da agenda de Lula no Japão

Ambos têm muitos pontos em comum, como a paixão por música e gosto por esporte, em especial o tênis. Ela também aprecia o esqui e ele, o montanhismo.

O casamento, em 1993, trouxe promessa de renovação na família imperial, com a nova princesa plebeia sendo inclusive comparada à falecida princesa Diana. Mas conforme os anos se passavam, aumentou a pressão para que desse à luz um menino aumentava. Em dezembro de 1999, a imperatriz sofreu um aborto espontâneo, o que fez o imperador Naruhito pedir à imprensa para respeitar a privacidade do casal. Em 2001, nasceu a princesa Aiko.

Sem qualquer sinal da chegada de um herdeiro homem, em 2005 um comitê governamental recomendou a mudança na Lei de Sucessão Imperial para garantir a possibilidade de uma mulher assumir o Trono do Crisântemo.

O anúncio do nascimento do sobrinho do imperador Naruhito em 2006 foi um alívio e levou à paralisação do debate sobre sucessão feminina. O príncipe Hisahito, de 13 anos, foi o primeiro filho do sexo masculino nascido na família imperial do Japão desde o seu pai, o príncipe herdeiro Akishino, em 1965.

O peso do fardo de perpetuar a família imperial japonesa já é sentido pelo pequeno príncipe. Em 2016, ele e sua mãe sofreram um acidente de carro (sem ferimentos) que teve grande repercussão na imprensa, assim como ocorreu em 2019, alguns dias antes da abdicação do imperador emérito Akihito. Um homem teria invadido a escola onde estuda o príncipe Hisahito e deixado duas facas de cozinha na sala de aula.