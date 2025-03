Palestino vencedor de Oscar é espancado por colonos judeus e preso por soldados israelenses

O cineasta palestino que venceu o Oscar deste ano na categoria de Melhor Documentário foi atacado por colonos israelenses, segundo ativistas que testemunharam o evento, e depois foi detido pelo exército israelense.

Hamdan Ballal, um dos quatro codiretores do documentário Sem Chão, teve sua casa na Cisjordânia ocupada por Israel cercada por colonos durante um ataque na segunda-feira, de acordo com o grupo Center for Jewish Nonviolence.

O israelense Yuval Abraham, codiretor do filme, disse que Ballal foi espancado e levado por soldados enquanto estava em uma ambulância. As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que nenhum palestino foi detido em uma ambulância.

Sem nomear Ballal, as FDI disseram que três palestinos e um israelense foram detidos após serem suspeitos de "atirar pedras" contra as forças de segurança.

Cinco ativistas judeus americanos disseram que cerca de uma dúzia de colonos mascarados organizaram um ataque na vila de Susya.

Os ativistas disseram que foram até a aldeia para documentar o incidente e que eles próprios foram atacados, com colonos quebrando as janelas dos carros e os socando e batendo com pedaços de pau.

Há relatos de que a casa de Ballal foi cercada pelos colonos.

Yuval Abraham, o diretor israelense que ganhou o Oscar este mês ao lado de Ballal, disse que pessoas ficaram feridas e propriedades foram destruídas no ataque.

Um ativista disse à BBC que havia reclamado aos soldados israelenses que eles estavam sob ataque.

Eles disseram que o exército inicialmente observou o ataque e só se aproximou quando o ataque ao carro já havia acabado.

Os soldados se recusaram a perseguir os colonos, deixando-os livres para atacar casas do outro lado da colina, disse o ativista.

O exército israelense confirmou que soldados das FDI e a polícia israelense chegaram para dispersar o confronto.

Eles disseram que pedras foram "atiradas" contra as forças de segurança.

"Em resposta, as forças prenderam três palestinos suspeitos de atirar pedras contra eles, bem como um civil israelense envolvido no confronto violento", disse a FDI.

"Os detidos foram levados para interrogatório pela polícia de Israel. Um cidadão israelense ficou ferido no incidente e foi evacuado para receber tratamento médico."

O filme Sem Chão — que ganhou o prêmio de melhor documentário no Oscar deste ano — acompanha a história de Masafer Yatta, uma comunidade de cerca de 20 vilas, e a amizade entre Adra e Abraham.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. Os assentamentos israelenses no território são considerados ilegais pela lei internacional, embora Israel conteste isso.

Eles se expandiram nos últimos 55 anos, tornando-se um ponto focal de violência e reivindicações conflitantes por terras.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em 2023, a violência dos colonos contra civis palestinos na Cisjordânia aumentou.