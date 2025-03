Aniversariante ganha flores em loja e acaba tendo que pagar pelo presente

Era aniversário de Ellie Hall — que usa o perfil @ellieexercise no TikTok — na última sexta-feira (21/3), e ela passou por uma situação estressante e a compartilhou em um vídeo nas redes sociais. Em uma loja do supermercado Trader Joe’s nos Estados Unidos, a mulher comprava vinhos para comemorar a data e um funcionário do estabelecimento a presenteou com um buquê de flores — mas ela teve uma surpresa na hora de pagar a conta.

No relato, que soma mais de 2 milhões de visualizações, Ellie descreve com bom humor a frustração ao notar que o buquê constava no recibo de pagamento. Ela pegava diversas garrafas de vinhos quando um atendente comentou sobre a grande comemoração, e Ellie o revelou ser o aniversário dela.

Então, o funcionário pediu a um colega de trabalho que pegasse um pequeno buquê falando que era por conta dele e a desejando um feliz aniversário — o que costuma ser uma cortesia oferecida aos clientes da Trader Joe's.

No entanto, ao passar pelo caixa, Ellie notou que o código do item foi escaneado. "Certamente, ele vai tirar a taxa. Eu não vou pagar pelo meu próprio buquê de aniversário", pensou.

O desfecho da história foi que o atendente não descontou o valor do item no recibo e Ellie teve de pagar pelas flores. "Acabei de pagar pelo meu próprio buquê", contou aos risos. "Obrigada, senhor."

Na publicação, os internautas comentaram que a situação poderia ser considerada um erro do profissional, que não deveria ter cobrado o valor do suposto presente. "Isso foi definitivamente um erro. O Trader Joe's dá a você um pequeno buquê de aniversário grátis”, escreveu uma pessoa. "Como ex-funcionário, não devemos escanear. Ele provavelmente fez isso por acidente", argumentou outra.

Segundo relatos dos internautas, a rede de supermercado costuma oferecer o buquê como cortesia aos clientes aniversariantes, mas a política não foi confirmada.