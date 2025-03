O homem inocente que recebeu indenização milionária após quase 50 anos no corredor da morte

Um japonês que passou quase 50 anos no corredor da morte por uma condenação de assassinato será indenizado em 217 milhões de ienes (R$ 8,25 milhões), no que seus advogados dizem ser o maior pagamento do país já feito em um caso criminal na história do país.

Iwao Hakamata, 89 de anos, foi considerado culpado em 1968 de matar seu chefe, a esposa de seu chefe e os dois filhos, mas foi absolvido no ano passado após um novo julgamento.

Os advogados de Hakamata buscaram a maior indenização possível, argumentando que os 47 anos de detenção o tornaram o condenado à morte que passou mais tempo à espera da execução no mundo e afetaram sua saúde mental.

O juiz Kunii Koshi concordou que ele teve prejuízos físicos e mentais "extremamente graves". O governo japonês pagará a indenização a Hakamata.

O caso é uma das sagas legais mais longas e famosas do Japão.

Ele recebeu um raro novo julgamento e foi libertado da prisão em 2014, em meio a suspeitas de que os investigadores podem ter plantado evidências que levaram à sua condenação.

Em setembro passado, centenas de pessoas se reuniram em um tribunal em Shizuoka, uma cidade na costa sul do Japão, onde um juiz decidiu pela absolvição, sob altos aplausos e banzais, ou "vivas" em japonês.

Hakamata, no entanto, não estava apto a comparecer à audiência. Ele foi dispensado de todas as audiências anteriores por causa de seu estado mental.

Ele vivia sob os cuidados de sua irmã Hideko, de 91 anos, desde que recebeu um novo julgamento e foi libertado. Hideko lutou por décadas para limpar o nome de seu irmão.

Como foi o caso

Getty Images Apoiadores de Hakamada celebraram sua absolvição

Hakamata estava trabalhando em uma fábrica de processamento de miso em 1966 quando os corpos de seu chefe, da esposa de seu chefe e dos dois filhos foram recuperados de um incêndio em sua casa em Shizuoka, a oeste de Tóquio. Todos os quatro foram esfaqueados até a morte.

As autoridades acusaram Hakamata de assassinar a família, atear fogo em sua casa e roubar 200 mil ienes em dinheiro.

Hakamata inicialmente negou ter feito isso, mas depois deu o que ele descreveu como uma confissão forçada, após espancamentos e interrogatórios que duravam até 12 horas por dia. Em 1968, ele foi condenado à morte.

Durante anos, os advogados de Hakamata argumentaram que o DNA recuperado das roupas das vítimas não correspondia ao dele e alegaram que as evidências foram plantadas.

Embora ele tenha obtido um novo julgamento em 2014, os procedimentos legais prolongados fizeram com que o novo julgamento demorasse até outubro passado para começar.

O caso levantou questões sobre o sistema de justiça do Japão, incluindo o tempo levado para um novo julgamento e as alegações de confissões forçadas.

Com reportagem de Chika Nakayama, Gavin Butler e Shaimaa Khalil