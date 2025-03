Casal acolhe invasor em quarto de hotel no Reino Unido

Imagine dormir em um hotel e, durante a madrugada, acordar com um invasor deitado ao seu lado. Foi o que aconteceu com o casal britânico Sarah e Paul Shepherd. Eles tinham dirigido mais de 400 quilômetros, quando pararam para dormir no hotel Premier Inn Taunton East, no fim de fevereiro, no Reino Unido.

O casal estava caindo no sono por volta das 3 da manhã, quando um gato miando alto pulou pela janela do quarto e subiu na cama. "Ele estava vagando por aí ronronando e então pulou na cama e pisou em meu marido Paul e bateu a cabeça nele, esfregando a cabeça no rosto de Paul. Ele acordou e disse: 'De onde veio o gato?'”, narrou Sarah à BBC.

Ela disse que eles acariciaram o gato e o examinaram para ver se havia ferimentos, antes de decidirem o que fariam com o hóspede indesejado. "Fiquei tão chocada que havia um gato no quarto. Sentei na cama e ele correu para mim ronronando. Eu o examinei, procurando por ferimentos e verifiquei sua coleira. Ele era um macho castrado e tinha uma coleira rosa, o que me fez sorrir. Não tínhamos ideia de onde ele tinha vindo ou como tirá-lo do quarto”, contou.

Foi então que o casal fez diversas postagens em grupos no Facebook para procurar o dono do gatinho. Enquanto não tinha respostas, Sarah e Paul resolveram voltar a dormir. "Eu fui para a cama, e o gato entrou debaixo das cobertas e deitou entre nós. Acordei às 6 da manhã e a realidade bateu à porta. Fui direto para o Facebook e fiz uma atualização dizendo que ele ainda estava conosco e então uma senhora reconheceu o gato como Winston, pois ela é amiga de Sue, sua dona”, afirmou.

Sue, que tinha ficado acordada a noite toda procurando pelo gato Winston, foi levada até o quarto do casal pela recepcionista do hotel. Winston correu até sua dona, e ela o colocou em uma caixa de transporte.

Sarah, que garantiu que Winston fosse "muito mimado" durante sua estadia no Premier Inn, disse que Sue morava nos arredores do hotel e que a equipe pegou o número dela para caso o hóspede felino resolvesse pegar uma pernoite novamente.

Fiquei tão aliviada por ter encontrado a mãe dele. Então continuamos nossas viagens e estamos aproveitando nossas férias. Winston foi o convidado surpresa perfeito e nós aproveitamos seus abraços”, garantiu.