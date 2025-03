Trump anuncia tarifa de 25% sobre importações de carros para os EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novos impostos de importação de 25% sobre carros e peças para veículos que chegam ao país — em um movimento que deve impactar fortemente a indústria automobilística global e que ameaça ampliar uma guerra comercial no planeta.

Segundo Trump, as tarifas entrarão em vigor em 2 de abril.

Ele alegou que a medida, determinada por uma ordem executiva, levaria a um "tremendo crescimento" para a indústria automobilística americana, estimulando a geração de empregos e investimentos.

Mas vários analistas já apontaram que a mudança provavelmente levará à paralisação temporária de parte significativa da produção de carros nos EUA, aumentará os preços e prejudicará as relações com aliados.

Um estudo de 2024 da Comissão de Comércio Internacional dos EUA previu que uma tarifa de 25% reduziria as importações de carros em quase 75%, enquanto aumentaria os preços médios de veículos nos EUA em cerca de 5%.

Os EUA importaram cerca de oito milhões de carros no ano passado, respondendo por cerca de US$ 240 bilhões em comércio e quase metade das vendas gerais.

O México é o principal fornecedor estrangeiro de carros para os EUA, seguido pela Coreia do Sul, Japão, Canadá e Alemanha.

Muitas montadoras dos EUA têm operações no México e no Canadá, estabelecidas sob os termos do antigo acordo de livre comércio entre os três países.

A Casa Branca destacou que a taxação se aplicará também a peças de carros — que geralmente são enviadas de outros países para serem montadas nos EUA.

As ações da General Motors caíram cerca de 3% na quarta-feira (26/03), em meio a rumores de que a Casa Branca faria o anúncio.

A queda se espalhou para outras empresas, incluindo a Ford, após os comentários do presidente ao assinar a ordem executiva.

Questionado em uma entrevista coletiva se havia alguma chance de reverter a decisão, Trump disse que não.

"Isso é permanente", disse ele. "Mas se você fabricar seu carro nos Estados Unidos, não há tarifa."

A gigante sul-coreana Hyundai divulgou antes da confirmação da tarifa que investiria US$ 21 bilhões (cerca de R$ 120 bilhões) nos EUA e construiria uma nova siderúrgica no estado da Louisiana.

Trump saudou o investimento como uma "clara demonstração de que as tarifas funcionam muito bem".

Os novos impostos de importação sobre carros devem entrar em vigor no mesmo dia em que as chamadas tarifas recíprocas para certos países passarão a valer.

Getty Images Trump assegurou que não recuaria da medida: 'Mas se você fabricar seu carro nos Estados Unidos, não há tarifa'

Após o anúncio das tarifas sobre carros, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco consideraria as possibilidades na mesa antes de qualquer resposta.

"Como eu disse antes, tarifas são impostos — ruins para as empresas, piores para os consumidores tanto nos EUA quanto na União Europeia", disse ela.

"A UE [União Europeia] continuará buscando soluções negociadas, ao mesmo tempo em que resguarda seus interesses econômicos."

A introdução de tarifas sobre uma série de produtos importados para os EUA faz parte dos esforços de Trump para proteger as empresas americanas e impulsionar a indústria.

Uma tarifa é um imposto sobre importação arrecadado por um governo e é pago pela empresa que importa o produto.

Mas, ao mesmo tempo em que isso teoricamente protege as empresas nacionais, os preços para os consumidores podem aumentar se uma empresa importadora repassar esses custos mais altos aos compradores.

As preocupações com as tarifas de importação para a maior economia do mundo estão aumentando em muitos países, incluindo o Reino Unido.

Nas últimas semanas, as montadoras dos EUA, incluindo a General Motors e a Ford, vinham pedindo a Trump que isentasse as importações de carros e peças de veículos .

Mas o presidente americano prosseguiu com a mudança — retomando um movimento que ele já havia considerado durante seu primeiro mandato na Casa Branca.