Submarino que faz passeio turístico no Mar Vermelho naufraga com seis a bordo na costa do Egito; o que se sabe - (crédito: BBC Geral)

Acredita-se que pelo menos seis pessoas morreram após um submarino turístico afundar no Mar Vermelho, perto da costa do Egito.

Várias pessoas ficaram feridas e outras 29 foram resgatadas após o acidente, que aconteceu na cidade de Hurghada na manhã desta quinta-feira (27/3).

A cidade é um destino turístico popular, conhecido por suas praias e recifes de corais.

No total, cerca de 40 passageiros estavam a bordo do submarino chamado Sindbad.

Submarino é usado há muitos anos

O submarino Sindbad realiza viagens turísticas na área de Hurghada há vários anos.

A empresa responsável pela embarcação, a Sindbad Submarines, diz que detém dois dos únicos "14 submarinos recreativos reais" do mundo.

A companhia permite que os turistas viajem a até 25 metros de profundidade no mar para explorar os "500 metros de recife de corais e seus habitantes marinhos".

O site da Sindbad Submarines continua: "O submarino oferece 44 assentos para passageiros, dois assentos para pilotos e uma janela de visualização redonda para cada tripulante."

Costa egípcia tem histórico de acidentes

Este não é o primeiro evento do tipo que envolve embarcações turísticas em Hurghada.

Em novembro de 2024, um barco chamado Sea Story afundou, com 11 mortos e 35 sobreviventes.

À época, as autoridades egípcias atribuíram o desastre a uma onda enorme de até 4 metros — mas sobreviventes entrevistados pela BBC relataram problemas de segurança no barco.

No mês passado, investigadores do Reino Unido compilaram registros de 16 incidentes envolvendo embarcações na costa egípcia do Mar Vermelho nos últimos cinco anos, com várias mortes.