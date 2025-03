Andrew Tate: quem é influenciador misógino e réu por estupro citado em 'Adolescência'

Tate ficou famoso após participar do reality britânico Big Brother em 2016 - (crédito: EPA-EFE/REX/Shutterstock)

Aviso: Este texto contém referências à violência sexual.

Em uma cena da série Adolescência, fenômeno recente da Netflix, um nome é citado por uma personagem ao comentar sobre o movimento incel: Andrew Tate.

O influenciador britânico-americano se autoproclama um misógino e tem milhões de seguidores nas redes sociais.

Por isso, é símbolo dos debates que a série propõe a fazer: a masculinidade tóxica e misoginia (ou seja, o ódio contra as mulheres), a radicalização de jovens, a violência online e o universo dos incels.

Este termo, cunhado nos anos 1990, é uma abreviação de "celibatários involuntários" (do inglês involuntary celibates) e se refere a pessoas que se descrevem como incapazes de ter um relacionamento ou uma vida sexual, embora desejem estar em uma relação.

Com o tempo, o movimento avançou, e os discursos se diversificaram. Alguns incels defendem a violência contra mulheres, bem como contra homens que mantêm relações felizes.

Em uma entrevista a um youtuber, Tate afirmou: "Sou absolutamente um misógino" e acrescentou: "Sou um realista, e quando você é realista, é sexista. Não há como estar enraizado na realidade e não ser sexista".

No mesmo vídeo, ele descreveu as mulheres como "intrinsecamente preguiçosas" e disse que "não existe mulher independente".

Autoridades britânicas destacam o impacto que o influencer tem na propagação da misoginia entre jovens e adolescentes na internet.

No lançamento de um relatório sobre violência contra mulheres e meninas, em julho de 2024, a vice-chefe de polícia Maggie Blyth afirmou: "Sabemos que parte disso está ligada à radicalização de jovens online. Sabemos que influenciadores como Andrew Tate exercem uma influência aterrorizante, especialmente sobre meninos".

O relatório indicou que a polícia agora trabalha em conjunto com equipes antiterrorismo para combater o risco de radicalização de jovens.

Várias redes sociais, como YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, baniram Tate, com esta última afirmando que "misoginia é uma ideologia de ódio que não é tolerada".

Ele também foi banido do Twitter, quando a rede ainda tinha este nome, após dizer que mulheres deveriam "assumir a responsabilidade" por serem agredidas sexualmente. Sua conta foi posteriormente restaurada no X após a rede ser comprada por Elon Musk.

Em mensagens reveladas pelo programa BBC Panorama, Tate usou linguagens extremas ao falar sobre violência contra mulheres. Em um texto, escreveu a uma mulher: "Eu amo te estuprar".

Em uma entrevista combativa com a BBC, em junho de 2023, quando questionado se seus pontos de vista prejudicavam os jovens, ele se declarou "uma força do bem" e disse estar "atuando sob a instrução de Deus para fazer coisas boas".

No mês passado, ele deixou a Romênia, onde foi acusado de estupro, tráfico de pessoas e formação de um grupo criminoso para exploração sexual de mulheres.

Fontes informaram à BBC que ele e seu irmão voaram em um jato particular para os Estados Unidos.

Tate estava em prisão domiciliar na Romênia desde agosto de 2024, quando promotores abriram uma segunda investigação criminal contra ele, seu irmão Tristan e outros quatro suspeitos. Todos negam qualquer irregularidade.

Quem é Andrew Tate

O autoproclamado "misógino" Andrew Tate ganhou notoriedade após participar do reality britânico Big Brother em 2016. Ele permaneceu apenas seis dias no programa antes de ser expulso devido à divulgação de um vídeo em que supostamente agredia uma mulher.

Na época, Tate alegou que a gravação havia sido editada e que era "uma mentira total para me fazer parecer mal".

Hoje, o ex-lutador de kickboxing, de 38 anos, tem mais de 10 milhões de seguidores no X, antigo Twitter, e fama global.

Ele recebeu o nome do pai, Emory Andrew Tate, um americano que serviu na Força Aérea dos Estados Unidos no Reino Unido e também era mestre de xadrez. Seus pais se conheceram no Reino Unido e depois se mudaram para os EUA, onde Tate foi criado até o divórcio deles.

Após a separação, Tate se mudou para Luton, na Inglaterra, com a mãe.

Tanto ele quanto seu irmão mais novo, Tristan, afirmam ter vivido na pobreza na Inglaterra. Em entrevistas, contaram que costumavam ir ao KFC para pegar pedaços de frango deixados por outras pessoas e congelá-los para refeições futuras.

Tate foi campeão mundial de kickboxing quatro vezes, mas foi na internet que encontrou fama global.

Ele apareceu em inúmeras gravações ostentando um estilo de vida ultraluxuoso, com carros esportivos, jatos particulares e iates.

Pouco antes de sua primeira prisão, em dezembro de 2022, Tate discutiu com a ativista ambiental Greta Thunberg no Twitter.

Ele afirmou ter 33 carros e disse que enviaria a ela uma lista das "respectivas emissões gigantescas" de seus veículos.

No TikTok, vídeos com a hashtag #AndrewTate foram visualizados bilhões de vezes. Esse número inclui também conteúdos feitos por críticos do influenciador.

Quais são os processos contra Andrew Tate?

Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS Andrew Tate durante prisão na Romênia em março de 2024

Andrew Tate e seu irmão enfrentam uma série de processos judiciais, tanto civis quanto criminais.

Tate foi detido com seu irmão Tristan em dezembro de 2022, em um subúrbio da capital romena, Bucareste, como parte de uma investigação sobre acusações de tráfico humano e estupro, que ambos negam. Os irmãos foram denunciados com duas suspeitas romenas em junho de 2023.

Em resposta às acusações, a equipe de comunicação dos irmãos Tate declarou: "Embora essa notícia seja, sem dúvida, previsível, encaramos a oportunidade que ela apresenta para demonstrar sua inocência e restaurar sua reputação".

Em dezembro de 2023, os irmãos Tate foram proibidos de deixar a Romênia após solicitarem permissão para visitar a mãe no hospital no Reino Unido.

Um tribunal romeno decidiu, no início de julho de 2024, que Tate e seu irmão poderiam deixar o país, mas deveriam permanecer dentro da União Europeia. No entanto, essa decisão foi contestada pelos promotores e revertida menos de duas semanas depois pelo Tribunal de Apelação de Bucareste.

Em março de 2024, a polícia britânica, que investiga Andrew Tate por acusações de estupro e tráfico humano, obteve um mandado para extraditá-lo, com seu irmão, para o Reino Unido.

Separadamente, em maio de 2024, advogados de quatro mulheres que afirmam ter sido agredidas por Tate e seu irmão entraram com uma ação civil contra ele na Suprema Corte do Reino Unido, pedindo "indenização pelos danos sofridos".

Um representante dos irmãos Tate respondeu dizendo que eles "negam inequivocamente todas as acusações".

Outro processo que os irmãos enfrentam no Reino Unido é uma ação civil movida pela polícia de Devon e Cornwall, em julho de 2024, na qual são acusados de não pagar impostos sobre 21 milhões de libras (cerca de R$ 155,3 milhões) de receita obtida com seus negócios online, incluindo a plataforma de "criação de riqueza" Hustlers' University.

Uma terceira pessoa, identificada somente como J, também é acusada no caso. As autoridades buscam recuperar cerca de 2,8 milhões de libras (cerca de R$ 20,7 milhões) mantidos em sete contas bancárias congeladas, uma medida que os réus estão contestando.

Como Andrew Tate ganha dinheiro?

Robert Ghement/EPA-EFE/REX/Shutterstock Tate trabalha ao lado de seu irmão, Tristan (à esquerda)

Tate se descreve como "um multimilionário autodidata" e afirmou ter ganhado dinheiro com "um pequeno negócio de webcam no meu apartamento".

"Eu tinha 75 mulheres trabalhando para mim em quatro locais e faturava US$ 600 mil por mês com webcams", disse em um podcast.

Em uma página excluída de seu site, ele afirmou que atraía mulheres para a "indústria do entretenimento adulto".

"Meu trabalho era conhecer uma garota, sair em alguns encontros, dormir com ela, testar se ela era de qualidade, fazer com que se apaixonasse por mim e fizesse tudo o que eu dissesse, e depois colocá-la na webcam para ficarmos ricos juntos", escreveu.

Tate trabalha ao lado de seu irmão, Tristan, que disse ao tabloide britânico Daily Mirror que o negócio deles era "uma grande farsa", na qual homens pagavam para conversar com mulheres online.

"Vi homens venderem carros, TVs... A avó de um desses caras faleceu, e ele estava esperando a venda da casa. Quando a casa foi vendida, ele recebeu 20 mil libras e prometeu o dinheiro para [uma modelo], para pagar um problema financeiro falso dela", disse Tristan ao Mirror.