Abraço no imperador e 'potência do Sul': o que a imprensa japonesa disse da visita da Lula

A visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Japão nesta semana recebeu ampla cobertura dos principais jornais japoneses, que destacaram o jantar oferecido pelo casal imperial do país na terça-feira (25/3).

Uma visita de Estado é um evento solene para a manutenção dos diálogos diplomáticos com outros países. A viagem de Lula foi a primeira visita de Estado feita por um líder ao Japão em seis anos. A última foi de Donald Trump, em 2019, ainda em seu primeiro mandato como presidente dos EUA.

Em seu último dia no Japão, nesta quinta-feira (27/3), Lula recebeu novamente a visita do imperador Naruhito, no hotel onde estava hospedado, para uma reunião privada de despedida.

Em seu site, o jornal Sankei conta que "o Imperador expressou sua confiança no aprofundamento da amizade entre os dois países, e Lula agradeceu pela recepção e mencionou o trabalho do imperador em pesquisas sobre água".

O Asahi Shimbun publicou uma reportagem com o título "Último abraço", relatando que, apesar das orientações de seus assessores, Lula havia abraçado o imperador no Palácio Imperial e, ao final da visita, repetiu o gesto de despedida.

O presidente brasileiro escolheu a Ásia como destino de sua primeira viagem internacional de longa distância após complicações do acidente doméstico que sofreu em outubro.

Lula desembarcou em Tóquio com dois itens principais na pauta de comércio: o pleito de longa data para que o Japão libere a compra de carne bovina e suína do Brasil e o avanço nas discussões de um acordo entre Mercosul e Japão.

'Brasil, potência do Sul'

A visita também foi marcada por assinatura de acordos entre os dois países, que ganhou destaque no principal jornal de negócios do Japão, o Nihon Keizai (conhecido como Nikkei).

Na versão digital, diversas matérias foram publicadas sobre a comitiva. O principal deles abordou a cúpula entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, realizada na noite de quarta-feira, no Palácio Akasaka, em Tóquio.

Em artigo exclusivo para assinantes, o Nikkei afirmou: "Brasil, potência do Sul, se aproxima rapidamente do Japão e defende o multilateralismo."

Na edição impressa de quarta-feira (26/3), o jornal destacou o jantar oferecido na véspera pelo casal imperial, a agenda econômica da missão brasileira e uma entrevista com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, publicada na seção Internacional.

Já o jornal Mainichi publicou uma entrevista exclusiva com a ministra Marina Silva, que integra a comitiva presidencial composta por 11 ministros. Ela afirmou que, como líder do "Sul Global" (países em desenvolvimento), o Brasil não apenas está fortalecendo suas próprias ações de descarbonização, mas também apoiará outros países nesse processo".

O jornal também destacou a comunidade brasileira no Japão, composta por 212 mil pessoas, e as condições de trabalho difíceis que muitos enfrentam como "mão de obra barata".

O jornal Yomiuri divulgou uma entrevista concedida por escrito pela primeira-dama, Rosângela Lula da Silva. O título foi: "Recebi um choque em Hiroshima".

Janja falou sobre sua visita ao Pavilhão do Brasil na Expo de Osaka, seu encontro com brasileiras residentes no Japão, comentou sobre sua conexão com o país e a emoção de visitar o Museu Memorial da Paz de Hiroshima.

"Minha mãe faleceu três anos antes devido à Covid-19, e, ao visitar o museu, recebi um grande choque. Através das orações no templo em Miyajima, renovei meu compromisso com a paz, solidariedade e justiça."

Nesta quinta, os jornais japoneses também repercutiram nos seus sites de notícias o julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu, acusado de planejar um golpe de Estado em 2023. O Asahi Shimbun mencionou que, apesar da condenação de Bolsonaro pelo TSE, ele ainda busca se candidatar à presidência em 2026.

Banquete imperial

O banquete imperial, um dos compromissos mais importantes da visita de Estado, foi amplamente coberto pelos telejornais e jornais do Japão.

O Asahi destacou a estreia da princesa Aiko em um jantar de gala e a hospitalidade no estilo Reiwa, nome dado à era do reinado do imperador Naruhito.

"Código de vestimenta informal pela primeira vez", diz a reportagem, que explicou a mudança no código de vestimenta e nos serviços dos garçons como parte das novidades.

O Asahi também detalhou os presentes oferecidos pelo casal imperial na recepção: o presidente Lula recebeu um vaso de cerâmica azul, enquanto a primeira-dama Janja ganhou uma bolsa de Saga Nishiki, um tipo de tecido japonês.

O jornal Sankei, de linha conservadora, publicou detalhes do cardápio do banquete. "Harmonia, o estilo Reiwa de recepção" foi o título da matéria, que descreveu o menu baseado na culinária francesa, com sopa consomê, cordeiro assado e gelatina de frutas.

Também foram incluídos pela primeira vez alguns pratos japoneses, como bo-zushi (sushi prensado com salmão defumado, peixe pargo e camarão), rolinho de caranguejo, tofu em molho saikyo, camarão shiba com aspargo e nozes, entre outros.

As bebidas servidas foram champanhe (Dom Pérignon 2004), saquê, vinho branco (Corton-Charlemagne 2001) e vinho tinto (Château Haut-Brion 1996).