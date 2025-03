A palavra intraduzível que resume vontade de esmagar coisas fofas

Você já se pegou na presença de uma fofura avassaladora, como a de seu sobrinho bebê ou a de um gatinho que você viu no Instagram? Existe uma palavra para isso: gigil.

Gigil (pronunciado gui-gil) faz parte de uma lista de palavras "intraduzíveis", ou aquelas que não têm equivalentes em inglês, que foram adicionadas ao Dicionário de Oxford.

Originária do idioma tagalog, das Filipinas, gigil é um "sentimento tão intenso que nos dá uma vontade irresistível de apertar fortemente as mãos, ranger os dentes e beliscar ou apertar quem ou o que for que achamos tão fofo".

Alamak, um exclamativo coloquial usado para expressar surpresa ou indignação em Singapura e na Malásia, também entrou na lista.

No mundo, há diversas palavras que não possuem tradução para determinado idioma.

Ella Frances Sanders, escritora do livro Lost in Translation, já explicou à BBC News Brasil que palavras intraduzíveis, ou "buracos lexicais", existem por conta de vários fatores diferentes. Um deles é o fato de que algumas palavras nunca foram necessárias no vocabulário de algumas nações.

Sanders relata que esses fenômenos linguísticos funcionam como lembretes de que não é possível simplificar tudo.

Do português, a escritora usa no seu livro os exemplos de "saudade" e "cafuné".

Outras palavras sem tradução

"Não seria útil para os falantes de inglês ter uma palavra específica para a luz do sol filtrada pelas folhas... Ou uma palavra para a ação de sentar ao ar livre e apreciar uma cerveja?" disse o Dicionário de Oxford em sua última atualização.

Pessoas que falam inglês juntamente com outros idiomas preenchem lacunas lexicais "pegando emprestado a palavra intraduzível de outra língua".

Quando fazem isso com frequência, a palavra emprestada "se torna parte do seu vocabulário", afirmou o dicionário.

A maioria das palavras recém-adicionadas de Singapura e da Malásia são nomes de pratos, um reflexo das obsessões gastronômicas desses países.

Esses incluem kaya toast, uma opção popular de café da manhã com pão tostado coberto com uma geleia feita de leite de coco, ovos, açúcar e folhas de pandan.

Fish head curry, um prato que combina influências chinesas e do sul da Índia, em que uma grande cabeça de peixe é cozida em um curry (molho temperado) à base de tamarindo.

E steamboat, um prato de carne e vegetais finamente fatiados cozidos em um caldo mantido em fervura em uma panela aquecida.

"Todo esse papo sobre comida pode inspirar alguém a pedir uma refeição para levar, ou tapau," disse o dicionário, referindo-se a outra palavra nova que se originou do mandarim e do dialeto cantonês, significando "embalar, ou envolver, comida para levar".

Getty Images Você sentiu um gigil ao ver a foto desse cachorro?

Além de gigil, as palavras filipinas recém-adicionadas incluem o passatempo nacional de videoke, a versão local do karaokê que inclui um sistema de pontuação, e salakot, um chapéu de aba larga e leve, frequentemente usado por fazendeiros.

Outras adições filipinas incluem o que o Dicionário de Oxford chama de "usos idiossincráticos de palavras existentes em inglês", como terror, às vezes usado para descrever um professor que é rígido, severo ou exigente.

O Dicionário de Oxford contém mais de 600 mil palavras, um dos mais completos no mundo de língua inglesa.

Seus editores consideram milhares de sugestões de novas palavras a cada ano. Essas vêm de várias fontes, incluindo a leitura própria dos editores, apelos de colaboradores e análise de bancos de dados linguísticos.

Palavras e frases da África do Sul e da Irlanda também fizeram parte da última atualização da publicação.