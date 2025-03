Criança reclama de "monstro" no quarto e babá acha homem embaixo da cama

Suspeito identificado como Martin Villalobos Junior é um homem de 27 anos que havia vivido no local e tinha uma ordem judicial de não se aproximar da casa - (crédito: Reprodução/Facebook/Barton County Sheriff's Office - Kansas)

No último dia 24 de março, na pequena cidade de Great Band, no estado do Kansas, nos Estados Unidos, uma babá tentava tranquilizar uma criança dizendo que não havia nenhum monstro debaixo da cama. Ao checar o local, contudo, a garoto foi surpreendida ao encontrar, de fato, um homem escondido.

O suspeito identificado como Martin Villalobos Junior é um homem de 27 anos que havia vivido no local e tinha uma ordem judicial de não se aproximar da casa.

A babá estava colocando as crianças para dormir quando uma delas "reclamou que havia um 'monstro' debaixo da cama", disse o escritório do xerife do condado de Barton em um comunicado divulgado nas redes sociais.

"Quando a vítima tentou mostrar à criança que não havia nada debaixo da cama, ficou cara a cara com um suspeito que estava escondido ali", acrescentou a polícia.

A babá e o homem entraram em uma briga física, mas ele fugiu da casa e foi detido na mesma área na manhã seguinte.

Martin Villalobos Junior foi acusado de crimes como sequestro, roubo com arrombamento, agressão e colocar menores em risco.

Villalobos Junior está detido na prisão de Barton, sujeito a uma fiança de US$ 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões).

