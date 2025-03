5 oásis incríveis pelo mundo (um deles é vizinho ao Brasil)

Os oásis são um milagre da natureza.

Basta um pouco de água e as terras mais áridas florescem rapidamente de forma exuberante, oferecendo frutos doces como figos e tâmaras.

Os oásis são verdadeiras ilhas em vastos mares desérticos.

A água da chuva, que caiu centenas de anos atrás e se acumulou em mananciais ou aquíferos subterrâneos, brota na superfície e possibilita o desenvolvimento da fauna e da flora.

E também alimenta a vida humana, pois nossa história nesses refúgios naturais remonta há milênios. No oásis bíblico de Ein Gedi, no vale do Mar Morto, foram encontradas provas de assentamentos humanos datados de 6000 a.C.

Os oásis também marcaram o estabelecimento de comunidades e rotas comerciais.

O deserto do Saara, por exemplo, abriga cerca de 90 oásis importantes. Mas, por ser o maior deserto do planeta, é preciso percorrer longos caminhos para conhecê-los.

Os desertos ocupam vastas superfícies. Sua extensão é medida em milhares ou milhões de quilômetros quadrados. Já os oásis são minúsculos – o maior deles ocupa menos de 100 km².

Por tudo isso, os oásis são valiosos e excepcionais. Vamos, então, viajar ao redor do mundo, destacando cinco deles.

1. Oásis Yueyaquan, China

Getty Images O oásis Yueyaquan, azul e em forma de meia-lua

Encravado entre as dunas douradas do deserto de Góbi, na província de Gansu (noroeste da China), fica o oásis Yueyaquan (??? – "Fonte da Lua Crescente", em mandarim).

O local parece ter saído de um conto de fadas. Seu lago é diminuto e suas águas são cristalinas.

Estima-se que o oásis tenha surgido 2 mil anos atrás. Ele foi uma parada importante para os viajantes da antiga Rota da Seda.

No Ocidente, o Lago da Lua Crescente ficou conhecido graças ao livro The Gobi Desert (O Deserto de Góbi, em tradução livre), das missionárias protestantes Mildred Cable (1878-1952) e Francesca French (1871-1960). Elas passaram mais de 10 anos percorrendo a região.

Cable e French chegaram ao oásis em um momento crucial, segundo seu próprio relato:

"Ao nosso redor, só conseguíamos ver altíssimos montes de areia, testemunhas da nossa busca inútil. Até que, com um desesperado esforço final, subimos o último pico e olhamos para baixo."

"Vimos um lago, e sua beleza era cativante."

Mas o lago correu o risco de ser absorvido pelo deserto à sua volta. Na década de 1990, descobriu-se que o nível médio da água havia diminuído de cinco metros para apenas um.

Felizmente, foram tomadas medidas para reabastecê-lo em 2006, preservando sua impressionante beleza.

2. Oásis de Huacachina, Peru

Getty Images Oásis de Huacachina é cercado por árvores e casas

Huacachina é o único oásis natural da América do Sul. Ele fica no sul do Peru, entre as maiores dunas do continente.

Reza a lenda que suas águas são as lágrimas de uma donzela chamada Huacachina. Ela chorava a morte do seu amado, um guerreiro inca.

Depois de soluçar por dias e noites, ela percebeu que outro guerreiro a observava. Huacachina então se lançou sobre o lago criado pelas suas lágrimas.

Horas depois, ela tentou sair da água e percebeu que havia se transformado em uma sereia.

Como ocorre com muitos outros oásis pelo mundo, Huacachina está ameaçado pela demanda cada vez maior de água na região. A perfuração de poços nas suas proximidades e a evaporação durante os verões mais quentes provocaram a queda do nível do lago, forçando o bombeamento de água.

Localizado a 300 km da capital peruana, Lima, o oásis tem cerca de 100 moradores permanentes – e sua paisagem espetacular atrai muitos turistas.

3. Wadi Bani Khalid, Omã

Getty Images De água cristalina e azul-turquesa, o oásis Wadi Bani Khalid tem vegetação no meio do deserto

A palavra "wadi", em árabe, define o leito de um rio seco ou abastecido esporadicamente pelas chuvas, criando charcos de água parada ao longo do percurso.

O oásis de Wadi Bani Khalid fica no deserto de Wahiba, em Omã. Ele é alimentado pelas chuvas e pelas águas termais da caverna próxima de Muqal.

Seus belos lagos, poços e vegetação exuberante contrastam com a árida paisagem do deserto.

Os primeiros moradores da região foram tribos de beduínos. Mas, hoje em dia, o local é popular entre os visitantes. Alguns deles se dedicam a explorar as grutas, outros se banham nas piscinas naturalmente aquecidas.

4. Oásis de Al-Ahsa, Arábia Saudita

Getty Images O oásis de Al-Ahsa é formado por tamareiras

Esta imagem é diferente do que normalmente imaginamos de um oásis, não é verdade? Afinal, muitos deles são apenas pequenos lagos ou tanques.

Mas o oásis de Al-Ahsa, na Arábia Saudita, é gigantesco. Sua superfície é de cerca de 85 km², o que o configura como o maior oásis do mundo.

A região é fértil e se estende por 12 mil hectares. Ela abriga mais de 2,5 milhões de tamareiras e também conta com grutas, canais, antigas fortalezas e mesquitas.

As evidências arqueológicas indicam que a região é habitada desde os tempos pré-históricos. Em 2018, o oásis foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, como "exemplo excepcional de interação humana com o meio ambiente".

5. Oásis Agua Caliente, Estados Unidos

Getty Images O oásis Agua Caliente é abastecido por um manancial termal natural

O oásis Agua Caliente ("Água Quente", em espanhol) fica no deserto de Sonora, perto da cidade de Tucson, no Estado americano do Arizona. Ele é rodeado de palmeiras e abriga fauna silvestre, como tartarugas e aves.

O local é abastecido por um manancial termal natural. Por isso, a tribo nativa americana Cahuilla o chamava originalmente de "Sec-he", que significa "som de água fervente". A tribo habitou a região por 5 mil anos.

Os espanhóis o rebatizaram de "Agua Caliente" durante a colonização local, no final do século 18.

Entre 1877 e 1882, o oásis funcionou como balneário medicinal e recreativo. Posteriormente, diversos proprietários o mantiveram para criação de gado.

Originalmente, duas fontes alimentavam os tanques. Uma delas era quente e a outra, fria.

Mas, na década de 1930, para tentar aumentar a vazão, os mananciais foram explorados, provocando o efeito contrário: as duas fontes se fundiram e a vazão foi reduzida.

Nos anos 1960, o condado de Pima comprou os 41 hectares do local, criando o Parque Agua Caliente, que inclui e mantém o oásis.