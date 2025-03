O impacto das tarifas de Trump nas ações em mercados do mundo todo

Will Butler-Adams, da Brompton, diz que tarifas podem impedi-lo de investir nos EUA - (crédito: Getty Images)

O mercado de ações dos EUA caiu após quedas registradas nos mercados da Ásia e da Europa depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, indicou que novas tarifas poderiam atingir a todos os países.

Os comentários de Trump vieram enquanto ele se preparava para revelar uma enorme lista de impostos de importação nesta quarta-feira (2/4) para todos os países, não só aqueles com desequilíbrio comercial com os EUA.

Trump está chamando esse dia de "Dia da Libertação da América".

Os novos impostos serão anunciados na esteira das taxas de importação sobre alumínio, aço e carros, juntamente com impostos aumentados sobre todos os produtos da China.

A postura mais dura de Trump aumentou o nervosismo sobre uma guerra comercial atingindo a economia global.

Trump mostrou sinais conflitantes sobre o escopo das tarifas esperadas.

Na semana passada, ele levantou a possibilidade de que muitos países pudessem receber "descontos". Mas no fim de semana, ele pareceu estar se inclinando para um plano mais abrangente.

"Começaria com todos os países", disse Trump aos repórteres no Air Force One no domingo (30/3). "Essencialmente todos os países sobre os quais estamos falando."

O Reino Unido disse que espera ser afetado pelas tarifas dos EUA e não descarta retaliações.

O porta-voz oficial do primeiro-ministro disse que as negociações sobre um acordo econômico entre os dois países foram "construtivas", mas provavelmente durarão além de quarta-feira.

União Europeia e Canadá já disseram que estão preparando uma série de medidas comerciais retaliatórias.

Preocupações sobre o impacto das medidas perturbaram os mercados e reacenderam os temores de uma recessão nos EUA.

No mercado americano, o índice de ações S&P 500 das maiores empresas caiu cerca de 10% desde meados de fevereiro.

Esse índice caiu 0,3% no pregão do meio-dia na segunda-feira, pressionado em parte pelos declínios nas empresas de tecnologia.

Mais cedo na segunda-feira, o índice de ações de referência Nikkei 225 do Japão fechou mais de 4% abaixo do pregão anterior, enquanto o Kospi na Coreia do Sul fechou em queda de 3%.

No Reino Unido, o índice FTSE 100 caiu quase 0,9%, enquanto o índice Dax da Alemanha fechou em queda de quase 1,3% e o Cac 40 da França caiu cerca de 1,6%.

O ouro, que geralmente é visto como um investimento mais seguro quando o cenário econômico é instável, subiu para outro recorde, atingindo US$ 3.128,06 a onça.

Karoline Leavitt, secretária de Imprensa da Casa Branca, em uma entrevista coletiva a jornalistas nesta segunda-feira, minimizou as preocupações sobre as quedas no mercado de ações, dizendo que Wall Street ficará "muito bem".

Leavitt foi questionada se há algo que os países podem fazer para evitar as tarifas iminentes.

"Infelizmente, esses países vêm roubando nosso país há muito tempo", disse ela. "Eu acho que eles deixaram bem claro seu desdém pelos trabalhadores americanos."

Ela deu vários exemplos, incluindo uma tarifa de 50% da UE sobre laticínios americanos, uma tarifa japonesa de 700% sobre arroz americano e uma tarifa de 100% na Índia sobre produtos agrícolas americanos.

"Isso torna virtualmente impossível que produtos americanos sejam importados para esses mercados, e tirou muitos americanos do mercado", disse Leavitt.

Leavitt se recusou a entrar em detalhes sobre o anúncio iminente - que acontecerá na quarta-feira no Rose Garden da Casa Branca - e disse repetidamente que não queria se adiantar ao presidente Trump sobre o assunto.

3 milhões de empregos nos EUA?

Shanti Kelemen, diretora de investimentos da M&G Wealth, disse à BBC que pode haver "bastante incerteza" por um tempo, dado que anúncios de tarifas anteriores viram muitas mudanças subsequentemente.

O Japão, que é um grande player em exportações, está entre os países com maior risco com as mudanças, disse Keleman.

"Eles têm muitas montadoras e também uma presença muito grande no mercado de semicondutores, algo que ainda não foi realmente visado, mas que pode mudar", observou ela.

Trump vê as tarifas - que são impostos sobre importações - como uma moeda de troca para obter melhores termos comerciais, ao mesmo tempo em que arrecada dinheiro e protege a economia americana da concorrência desleal.

Um folheto informativo da Casa Branca publicado na semana passada também sugeriu que uma tarifa de 10% sobre cada importação poderia criar quase três milhões de empregos nos EUA.

O consultor comercial de Trump, Peter Navarro, estimou que todas as tarifas planejadas poderiam arrecadar US$ 600 bilhões anualmente, cerca de um quinto do valor total das importações de bens para os EUA.

Muitas empresas disseram que esperam que o custo do novo imposto seja repassado aos clientes na forma de preços mais altos.

Mas isso pode levar a vendas menores e inflação de combustível nos EUA, um problema que Trump prometeu na campanha enfrentar.

Por outro lado, se as empresas decidirem absorver o custo, isso afetará seus lucros.

'Contraproducente'

Getty Images Will Butler-Adams, da Brompton, diz que tarifas podem impedi-lo de investir nos EUA

Will Butler-Adams é o presidente-executivo da Brompton Bicycle Limited, que fabrica bicicletas dobráveis ??e depende dos EUA para cerca de 10% de suas vendas.

Os produtos da Brompton ainda não estão enfrentando impostos adicionais.

Mas ele afirma que as tarifas tornariam suas bicicletas menos competitivas e o forçariam a repensar sua presença nos EUA.

"Não continuaremos a investir da mesma forma que estamos agora", disse ele. "Podemos até encolher; em última instância, podemos sair."

Butler-Adams disse que foi difícil descobrir o impacto das tarifas que já entraram em vigor, que exigem uma contabilidade detalhada de quanto aço em cada item vem de fora dos EUA.

"A realidade é que não [sabemos] na verdade, e as pessoas que estão nas fronteiras importando produtos para os EUA não entendem totalmente como algumas dessas tarifas podem ser aplicadas", afirmou.

TikTok à venda

Separadamente, Trump disse que um acordo com a proprietária chinesa do TikTok, ByteDance, para vender o aplicativo seria fechado antes do prazo.

Em janeiro, o presidente americano estabeleceu o prazo de 5 de abril para que a plataforma de vídeos curtos encontrasse um comprador não chinês ou enfrentasse uma proibição nos EUA por motivos de segurança nacional.

Itens que podem ficar mais caros com as tarifas de Trump

Trump anunciou que um imposto de 25% atingiria a importação de carros e peças de automóveis a partir de 2 de abril e maio, respectivamente, dizendo que quer que o imposto incentive mais fabricação de automóveis nos EUA.

Mas é improvável que isso aconteça da noite para o dia, já que muitas montadoras dos EUA também têm operações no Canadá e no México, com peças normalmente cruzando fronteiras várias vezes antes que um veículo seja concluído.

Além disso, cervejas mexicanas populares, como Modelo e Corona, também podem ficar mais caras para os clientes dos EUA se as empresas americanas que as importam repassarem o custo dos novos impostos.

As bebidas destiladas estão amplamente livres de tarifas desde 1990. Mas, dado que as marcas são frequentemente reconhecidas por sua localização (pense no uísque canadense), os suprimentos podem ser impactados, levando a aumentos de preços para bebidas destiladas.

Trump sugere que os EUA têm bastante madeira para construção de casas, mas os EUA ainda importam um terço de sua madeira maciça do Canadá a cada ano.

Isso levou a National Association of Home Builders a pedir ao presidente dos EUA que isentasse materiais de construção de tarifas, devido a preocupações sobre o efeito na acessibilidade à moradia.

Os vizinhos dos EUA, Canadá e México, são alguns dos principais importadores do país, seguidos pela China.

Trump ameaçou tarifas sobre uma série de produtos de todos os três países várias vezes. Ele implementou um imposto de 10% sobre a China, enquanto concedeu ao Canadá e ao México algumas isenções temporárias de ameaças tarifárias.

Economistas esperam que as tarifas aumentem os preços para os consumidores dos EUA em muitos produtos importados, à medida que as empresas repassam parte ou todos os seus custos aumentados.

Colaboraram Dearbail Jordan e Mitchell Labiak