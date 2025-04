Nudistas são flagrados festejando em público dentro de iate

Uma cena na Austrália chocou os banhistas e acendeu uma polêmica no país. Na semana passada, um iate com aproximadamente 20 nudistas cruzou as águas, deixando as pessoas que estavam na praia chocadas.

Segundo o site News.com, acredita-se que os envolvidos participavam de um cruzeiro. Nas filmagens feitas por espectadores, eles aparecem festejando segurando bebidas nas mãos.

"Olhem para aquelas duas", diz uma pessoa, se referindo a duas mulheres nuas que desfilavam ao redor do mastro do navio.

O capitão da embarcação também se juntou à diversão e buzinou para os banhistas, mas permaneceu vestido.

Leia também: Os motivos que fazem estrangeiros de países ricos se mudarem para o Brasil

Apesar de curiosa, a cena pode causar problemas. Isso porque, em alguns lugares da Austrália, a nudez pública prevê pena de até seis meses de prisão, e os infratores também podem enfrentar uma ordem de serviço comunitário ou uma multa.

No entanto, a conduta não é proibida se ocorrer em lugares onde o nudismo é permitido. Até o momento, não se sabe se os envolvidos foram identificados e sofreram algum tipo de punição.