'Adolescência': por que Owen Cooper, aos 15 anos, é considerado o 'próximo Robert De Niro'

Aviso: esta reportagem contém detalhes do enredo da série 'Adolescência'

Em um momento crucial na série de sucesso da Netflix Adolescência, Jamie, o jovem protagonista de 13 anos, boceja enquanto uma das psicólogas designadas para seu caso o interroga sobre o assassinato de uma menina da sua turma.

A resposta da psicóloga ao perceber a insolência do adolescente — interpretado pelo ator Owen Cooper — é confrontá-lo: "Estou te entediando?", ela pergunta.

Longe de ser entediante, esta cena impactante filmada em plano-sequência é um dos momentos mais impressionantes de uma série que despertou um debate global sobre os efeitos das redes sociais sobre crianças e adolescentes.

O drama televisivo também recebeu elogios da crítica e do público tanto pela qualidade técnica quanto pelas atuações de seus protagonistas, especialmente Owen Cooper, que fez sua estreia na televisão com a série.

O bocejo que mencionamos foi uma improvisação do jovem artista de 15 anos (14 anos na época da gravação). "Eu estava cansado, era a segunda tomada do dia, e quando ela me respondeu com aquela ótima fala, que não estava no roteiro, eu sorri porque não esperava", contou Cooper à BBC.

Sua capacidade de improvisar é tanta que o ator que interpreta seu pai na série, Stephen Graham, afirmou que ele é um "talento geracional".

"Eu disse à mãe dele: 'Ele é o próximo Robert De Niro'", explicou Graham.

Um talento nato

BBC Owen Cooper conheceu Robert De Niro no programa The One Show, da BBC

Com apenas 14 anos, Cooper começou a fazer aula de interpretação no Teatro de Manchester, onde Graham leciona.

Mas antes de interpretar Jamie em Adolescência, ele não tinha experiência diante das câmeras.

"Os roteiros (de Adolescência) eram longos, mas eu tinha os atores ao meu redor para atuar com eles. No fim das contas, não seguimos muito os roteiros porque eu estava trabalhando com o que eles me davam", disse Cooper em entrevista ao programa The One Show, da BBC.

O talento para atuação de Cooper fica evidente nos dois episódios da série (são quatro no total) em que ele aparece, mas é realmente no terceiro episódio, quando ele fica cara a cara com a psicóloga por 40 tensos minutos, que o jovem ator brilha com intensidade.

Cooper salta com facilidade do medo e da raiva para a confusão e depois, com sutileza, para a calma, preenchendo os momentos mais dramáticos da conversa com gestos que não condizem com seu rosto infantil, e revelam algo mais profundo e sombrio.

'O mais próximo da perfeição televisiva'

Netflix O terceiro episódio da série permitiu que Cooper desse asas à sua capacidade de improvisação, com resultados impressionantes

A série se tornou um sucesso de crítica, com 99% de avaliações positivas, de acordo com o site especializado RottenTomatoes, que compila as opiniões mais influentes sobre cinema e televisão.

Além disso, lançou Cooper em uma plataforma global.

O jornal britânico The Guardian disse que a série era "o mais próximo da perfeição televisiva", e fez uma menção especial a Cooper: "É uma atuação impressionante que nos permite ver o misógino radical que Jamie é, ou poderia se tornar."

"Fazer isso sem nenhuma experiência prévia é uma prova do talento nato e do cuidado criativo que deve ter sido investido em toda a gravação."

O site especializado em críticas de cinema e televisão RogerEbert.com elogiou as performances, mas se concentrou particularmente em Cooper: "Embora todo o elenco mereça crédito por suas interpretações excepcionais, ninguém chega perto de Cooper".

"No papel de Jamie Miller, ele capta perfeitamente a natureza volátil desses anos complexos entre a infância e a vida adulta".

Atualmente, Cooper está terminando de filmar uma adaptação do famoso romance de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e disse à revista americana Teen Vogue que sonha em um dia fazer parte do universo cinematográfico de super-heróis da Marvel, embora diga que ainda está longe de alcançar isso.

"Sou fã da Marvel desde criança", afirmou Cooper à Teen Vogue. "Então, obviamente, o Homem-Aranha é um trabalho que eu almejo, porque é um trabalho que toda criança quer fazer, mas eu não espero nada."

Sentado ao lado de Cooper no programa The One Show, da BBC, estava o próprio Robert de Niro, que, ao ouvir os elogios ao jovem, deu a ele um conselho para permanecer no mundo do entretenimento por tanto tempo quanto ele: "Você já está lá, basta ter bom senso, não se meter em encrencas e permanecer lá."