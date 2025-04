Brasileiro-palestino morreu após desmaiar de fome em prisão de Israel

Walid Khaled Abdallah, brasileiro-palestino de 17 anos detido em Israel, morreu após desmaiar de fome e bater a cabeça no chão, no dia 22 de março. A informação foi divulgada nesta quinta (3/4) pela ONG Defesa das Crianças Palestinas (DCIP, na sigla em inglês) e confirmada pela Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal).

Outros adolescentes detidos na prisão, que fica na cidade de Megiddo, teriam pedido ajuda aos guardas, que os ignoraram. Segundo a ONG, foram os próprios colegas de Walid que o carregaram ao portão do pátio, quando os agentes o retiraram do local.

Walid, então, foi levado para a clínica da prisão. A equipe médica tentou ressuscitá-lo com um desfibrilador e adrenalina, mas o adolescente não resistiu. De acordo com a autópsia, Walid passou fome, sofreu desidratação por diarreia e apresentava infecções, condições agravadas pela desnutrição e privação de atendimento médico.

De acordo com a DCIP, o exame revelou que Walid sofria de extrema perda da massa muscular e da gordura corporal, além de sarna nas pernas e na virilha. O estado do tórax e do abdômen indicavam que ele sofreu um trauma contundente. O intestino grosso tinha edemas, associados a uma lesão que ele pode ter sofrido.

A ONG afirmou que o adolescente sofreu por meses e que os guardas abusaram do garoto até que ele morresse. Walid esteve na clínica da prisão diversas vezes, quando reclamou, durante atendimento, da falta de comida e de um traumatismo craniano.