Quem pode comprar operação do TikTok nos EUA e por que a Amazon entrou na briga

MrBeast é o YouTuber mais popular do mundo, com mais de 300 milhões de inscritos em seu canal - (crédito: Getty Images)

O presidente americano Donald Trump disse na quinta-feira (3/4) que está "muito próximo" de fechar um acordo para encontrar um comprador para a operação americana do TikTok, que pode ser banido nos Estados Unidos se seu proprietário chinês não vender o aplicativo de compartilhamento de vídeos até este fim de semana.

Uma lei bipartidária aprovada pelo Congresso americano no ano passado obriga a ByteDance, controladora chinesa do TikTok, a vender o aplicativo.

A plataforma ficou fora do ar por um dia em janeiro nos EUA depois que a lei entrou em vigor, até que Trump interveio e adiou a proibição até 5 de abril.

O governo dos EUA afirma que o TikTok representa uma ameaça à segurança nacional porque as autoridades chinesas podem acessar seu vasto acervo de dados de usuários, o que Pequim nega.

Quem pode comprar o TikTok?

Conversando com jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One na quinta-feira, Trump disse que "vários investidores" estavam fechando um acordo.

Ele também sugeriu que os EUA poderiam oferecer um acordo em que a China concorde em aprovar a venda do TikTok em troca de isenção de tarifas dos EUA sobre importações chinesas.

Vários compradores em potencial têm sido citados pela imprensa.

A Amazon fez uma oferta de última hora à Casa Branca para adquirir o TikTok, de acordo com a CBS, emissora parceira da BBC nos EUA. A Amazon não quis comentar.

Trump disse que estaria aberto à venda do TikTok para o cofundador da Oracle, Larry Ellison, e também para Elon Musk, embora o dono da Tesla tenha dito que não tem intenção de comprar o aplicativo.

Outros potenciais compradores incluem o bilionário Frank McCourt, juntamente com o empresário canadense Kevin O'Leary — um investidor famoso no reality show Shark Tank, exibido no Brasil pelo canal Sony.

Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, disse em uma publicação no X (antigo Twitter) no mês passado que havia se juntado à oferta de McCourt.

O maior YouTuber do mundo, Jimmy Donaldson — mais conhecido como MrBeast — também disse que está pensando em comprar o TikTok como parte de um grupo de investidores.

Tim Stokely, o fundador britânico da plataforma de conteúdo por assinatura OnlyFans, também se ofereceu para comprar o TikTok por meio de sua empresa recentemente relançada, a Zoop.

A gigante da computação Microsoft, a gigante de investimentos Blackstone, a empresa de capital de risco Andreessen Horowitz e o mecanismo de busca Perplexity AI também estão supostamente na disputa por uma participação.

A Casa Branca teria considerado uma opção pela qual a ByteDance manteria a propriedade do algoritmo do TikTok, mas o licenciaria para uma nova entidade que operaria o aplicativo de compartilhamento de vídeos nos EUA.

Getty Images MrBeast é o YouTuber mais popular do mundo, com mais de 300 milhões de inscritos em seu canal

Sem acordo, TikTok será banido nos EUA?

Se nenhum acordo for fechado até 5 de abril, a plataforma poderá novamente ser banida nos EUA e retirada das lojas de aplicativos.

Trump assinou uma ordem executiva em janeiro, que apenas adiou a proibição do TikTok por 75 dias.

Sua ordem não anulou a proibição da plataforma aprovada pelo Congresso e confirmada pela Suprema Corte dos EUA.

Trump poderia permitir que a lei siga valendo, mas pedir ao Departamento de Justiça que continue a ignorá-la.

O governo estaria efetivamente dizendo à Apple e ao Google que elas não serão punidas por permitir que as pessoas baixem o TikTok em seus dispositivos.

O TikTok retornou à Play Store do Google e à App Store da Apple em fevereiro, depois que as empresas teriam sido informadas de que não enfrentariam consequências por hospedá-lo.

Trump também disse que "provavelmente" estenderia o prazo, se necessário.

Getty Images Donald Trump disse que 'gostaria de ver o TikTok continuar vivo'

Quem se beneficia, se TikTok for banido nos EUA?

O TikTok afirma ter 170 milhões de usuários nos EUA que gastaram, em média, 51 minutos por dia no aplicativo em 2024.

Especialistas dizem que rivais como Instagram Reels e YouTube Shorts podem se beneficiar se os esforços de Trump para intermediar a venda do TikTok não tiverem sucesso.

"Os diretores de marketing com quem conversamos confirmaram que redirecionarão seus investimentos em mídia para a Meta e o Google se não puderem mais anunciar no TikTok", diz Kelsey Chickering, analista da empresa de pesquisa de mercado Forrester.

Outros potenciais beneficiários incluem o Twitch da Amazon, que fez seu nome hospedando transmissões ao vivo — um recurso popular no TikTok.

O Twitch é bem conhecido, particularmente por gamers, embora seus outros conteúdos também estejam se expandindo.

Outras plataformas de propriedade chinesa, como a Xiaohongshu — conhecida como RedNote entre seus usuários nos EUA — também tiveram rápido crescimento nos EUA e no Reino Unido.

Reportagem adicional de Liv McMahon e Imran