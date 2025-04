A surpreendente decisão da Justiça sobre mãe que escondeu por 25 anos que matou filho

"Quando ouvi falar sobre isso e vi o nome dela, pensei 'essa não é aquela mulher — essa não é a mesma mulher com a qual convivemos todos esses anos'."

Foi assim que uma moradora de uma rua sem saída em Liverpool descreveu o momento em que soube que sua vizinha por mais de 30 anos, Joanne Sharkey, havia sido acusada pelo assassinato de seu próprio filho em 1998.

Outra vizinha disse que quando a polícia chegou pela primeira vez à casa geminada "imaculada" da família em julho de 2023, ela pensou que um dos inquilinos que eles às vezes hospedavam devia estar com problemas.

Simplesmente não fazia sentido que alguém como Joanne Sharkey, uma funcionária da prefeitura considerada "gentil, engraçada e normal", pudesse ter cometido um crime.

Mas a verdade é que os investigadores finalmente resolveram um caso antigo que permaneceu sem solução por 25 anos nos arquivos da Polícia de Cheshire, condado situado no noroeste da Inglaterra.

Na sexta-feira (4/4), Sharkey recebeu uma pena de prisão de dois anos, suspensa por dois anos, depois que um juiz concluiu que sua depressão pós-parto havia prejudicado sua capacidade de julgamento tão severamente que o caso "exigia compaixão" em vez de punição.

Para Sharkey, o último quarto de século foi gasto, em suas próprias palavras, "esperando aquela batida na porta".

Em março de 1998, um homem passeando com o cachorro na área de Callands, em Warrington, Cheshire, viu algo embrulhado em dois sacos de lixo com nós.

Dentro estava o corpo de um menino recém-nascido, pesando pouco mais de 3 kg.

Sem nenhuma pista imediata de onde ele veio, a população local lhe deu o nome de Callum, em homenagem à área de Callands onde ele foi encontrado.

Cheshire Constabulary Joanne Sharkey disse à polícia que sentiu que não conseguiria encarar a maternidade por uma segunda vez quando matou seu filho recém-nascido

A cerca de 32 km de distância, em Croxteth, Liverpool, a mãe do menino não contou o ocorrido a ninguém — incluindo seu marido Neil Sharkey.

Sharkey não apenas escondeu o nascimento e a morte do bebê Callum, mas ninguém nunca soube que ela estava grávida.

O marido de Sharkey passaria os 25 anos seguintes alheio ao fato de ter tido um segundo filho.

BBC A inspetora Hannah Friend diz que ela e seus colegas da polícia de Cheshire visitaram o túmulo de Callum para 'assumir o compromisso' de descobrir a verdade

Nos dias após a descoberta do corpo do bebê Callum, testes constataram que bolas de papel higiênico haviam sido inseridas em sua boca e garganta, confirmando que era improvável que tivesse sido um acidente.

Investigadores forenses encontraram sangue da mãe do bebê nos sacos de lixo e conseguiram extrair um perfil de DNA completo.

Foi elaborada uma lista de adolescentes que estavam ausentes de três escolas locais na época da morte de Callum para que seu DNA pudesse ser testado.

Várias jovens foram até presas depois que suas famílias sugeriram aos detetives que elas poderiam estar envolvidas.

Mas a investigação original estagnou e os anos passaram.

BBC Polícia vasculha a floresta após a descoberta do bebê em 1998

Em 2016, a primeira revisão do banco de dados nacional de DNA foi solicitada, resultando em uma lista de centenas de nomes de pessoas potencialmente relacionadas.

Algumas tentativas foram feitas para reduzir a lista de suspeitos até que a detetive Hannah Friend assumiu o caso em 2021.

No início do caso, os detetives ficaram "emocionados" quando um nome chamou sua atenção. Era alguém que morava perto de onde Callum foi encontrado e com quem a equipe de investigação original conversou.

Mas a pessoa não prestou depoimento nem teve seus detalhes registrados adequadamente.

"Pensamos que talvez fosse alguém que tivéssemos deixado passar e, no final das contas, não era nada disso", diz Friend.

"Ficamos todos muito decepcionados porque pensávamos que tínhamos resolvido o caso."

Cortina de fumaça

Depois de dois anos excluindo possíveis suspeitos da lista original, a detetive tomou a decisão em 2023 de realizar uma nova pesquisa no banco de dados nacional de DNA.

Ela foi confrontada com uma nova lista de aproximadamente 500 nomes e, em suas palavras, uma nova busca por "uma agulha no palheiro".

Mas desta vez foi diferente — entre os nomes estava Matthew Sharkey.

Inicialmente, seu nome era um entre vários perfis de DNA de interesse que foram enviados a um cientista forense para uma comparação mais detalhada com o bebê Callum.

PA Media Joanne Sharkey não será enviada para a prisão depois que uma juíza concluiu que o caso 'exige compaixão'

Alguns meses antes de Joanne Sharkey ser presa, a detetive Friend recebeu um e-mail daquele cientista com o assunto: "Você está sentada?"

O e-mail confirmava que Matthew Sharkey era parente direto de Callum, com uma probabilidade em 36 bilhões de ele não ser.

"Conseguimos identificar uma mulher que pensávamos ser a mãe de Callum — e essa era Joanne Sharkey", lembra a detetive.

A equipe de investigação se esforçou para ter a maior certeza possível de que tinha a pessoa certa antes de seguir em frente — já que a próxima etapa foi devastadora.

"Eu não queria entrar por aquela porta e destruir a vida daquela pessoas", diz Friend.

Cheshire Constabulary Joanne Sharkey usava um pijama rosa com a palavra 'mãe' quando foi presa em julho de 2023

Joanne Sharkey estava sentada em um sofá com um pijama rosa com a palavra "mãe" quando a polícia entrou pela porta em 28 de julho de 2023.

Imagens de câmeras corporais usadas pelos policiais mostram ela ouvindo o policial que a prendeu, com os olhos arregalados, mas quieta e complacente.

Gesticulando em direção ao marido surpreso, ela disse ao policial que a prendeu: "Ele não sabe nada sobre isso."

Sem nenhuma evidência naquela fase sobre como Callum havia morrido ou nas mãos de quem, ambos os pais foram presos.

Posteriormente, um tribunal ouviu que, sem que soubessem, eles foram gravados enquanto estavam sentados na traseira de uma viatura da polícia a caminho da casa de custódia.

Sharkey disse ao marido: "Eu não... vou negar nada. É o que é, não é? Eu... fiz isso."

Em horas de entrevistas à polícia, Sharkey explicou como, no verão de 1998, ela engravidou pela segunda vez.

Diante de uma depressão pós-parto grave, mas não diagnosticada, após o nascimento de Matthew, ela disse que sua reação foi: "Não posso fazer isso de novo".

Ela disse à polícia que ficou "aterrorizada" ao ver a cobertura jornalística sobre o caso, enquanto pensava "fui eu".

"É assustador, algo em que você pensa todos os dias", diz ela. "Você tenta afastar os pensamentos, mas eles sempre voltam."

Logo no início, ela não tinha certeza se estava grávida, mas não teve mais dúvidas por volta dos cinco meses.

Ela disse à polícia que as longas horas e turnos de trabalho de seu marido significavam que eles haviam se tornado dois estranhos e que não tinha sido difícil esconder sua barriga crescente usando roupas largas.

Em uma declaração marcante lida posteriormente no tribunal pelo advogado de Joanne Sharkey, o próprio Neil Sharkey descreveu como ele "não era o melhor marido e pai" e como ele "se culpava" pelo que havia acontecido.

Sharkey disse à polícia que sua memória estava cheia de espaços em branco sobre o nascimento de Callum — mas ela se lembrou de como Neil e Matthew deveriam estar fora de casa.

Ela também não conseguia se lembrar exatamente do que fez para por fim à vida dele, apenas que sentia que "precisava acalmá-lo".

Evidências médicas sugerem que Callum provavelmente foi submetido a alguma forma de asfixia mecânica.

Sharkey descreveu dirigir sem rumo até chegar ao local próximo ao parque temático Gulliver's World, onde jogou o corpo do recém-nascido.

Promessa cumprida

Mais tarde, descobriu-se que ela foi vista naquele dia por um homem aposentado que saía para passear e se lembrava de uma mulher emergindo da floresta parecendo visivelmente chateada.

A partir desse ponto, as dúvidas que ainda precisavam ser respondidas eram questões jurídicas e médicas complexas.

Joanne Sharkey foi capaz de formar um julgamento racional quando matou Callum e foi culpada de assassinato ou homicídio culposo?

Todas as evidências de psiquiatras encomendadas pela defesa e pela promotoria apontavam para um mesmo caminho: a doença mental de Sharkey significava que ela tinha uma defesa parcial com relação ao assassinato.

A inspetora Friend diz: "Minha responsabilidade como investigadora é seguir as evidências e desenvolvê-las para que possamos buscar a verdade."

"Meus sentimentos pessoais sobre [Sharkey]? Você se pergunta, por um lado, como alguém poderia fazer isso com uma criança linda, uma criança preciosa que merecia viver. Por outro lado, acho terrível estar nessa situação em que você acredita que esta é a melhor ou a única opção que você tem."

O destino de Sharkey foi decidido pelo Tribunal da Coroa de Liverpool na manhã de sexta-feira pela juíza Justice Eady, que decidiu que o exercício de condenação "exigia compaixão".

Sharkey recebeu uma sentença de dois anos de prisão, suspensa por dois anos, com a exigência de tratamento de saúde mental.

Para Friend e sua equipe, a promessa feita ao lado do túmulo de Callum em 2021 foi cumprida.

Ela acrescenta: "Assim que a sentença for concluída, voltaremos ao túmulo dele para colocar algumas flores e apenas prestar nossos respeitos e espero que ele descanse em paz."

More on this story