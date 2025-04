Milhares vãos às ruas nos EUA contra Donald Trump

Pessoas se reúnem para o protesto "Hands Off!" contra as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, e seu conselheiro, o CEO da Tesla, Elon Musk, do lado de fora do Capitólio de Michigan, em Lansing, Michigan, em 5 de abril de 2025. Milhares de pessoas foram ao National Mall de Washington e outras cidades dos Estados Unidos em oposição às políticas de Donald Trump, nos maiores protestos desde que ele retornou à presidência - (crédito: AFP)