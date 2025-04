Rússia ataca Kiev com vários mísseis balísticos

Pelo menos entre 20 e 30 mísseis balísticos foram disparados pela Rússia em direção a Kiev e a outras cidades da Ucrânia, por volta das 5h15 deste domingo no horário local (23h15 de sábado no horário de Brasília). O americano-ucraniano Guillaume Ptak, 29 anos, acordou ao som de violentas explosões em Kiev. De um bunker no prédio onde mora, ele contou ao Correio que as autoridades informaram vários focos de incêndio em bairros diferentes. "Nós nos sentamos no abrigo. As pessoas à minha volta começaram a checar, com ansiedade, informações no Telegram. Cerca de 30 mísseis estão sobrevoando a Ucrânia agora", relatou.

O designer de conteúdo Artem Risukhin, 37 anos, estava em seu apartamento quando o ataque teve início. "Fui até o corredor do meu andar, a parte mais segura, por estar entre várias paredes. As primeiras explosões devem ter começado por volta das 5h. Foram sucessivas. Os russos lançaram mísseis balísticos de duas direções para exaurir a defesa antiaérea", descreveu ao Correio. De acordo com ele, mesmo no corredor foi possível sentir a onda de choque de uma explosão em outro bairro.

Artem Risukhin dormiu no corredor do andar onde vive para as proteger de explosões (foto: Material cedido ao Correio) "Se eu tivesse que descrever a ansiedade de uma pessoa, eu citaria esse som. Ele transmite falta de controle, tensão física e acelera as batidas do coração", disse Aida Israfili, que buscou refúgio no banheiro. "A explosão penetra cada célula, a onda de som chacoalha as janelas." Saiba Mais Mundo Milhares fazem protestos anti-Trump em cidades dos EUA

Mundo Como sistemas de memória múltipla mudam nossa compreensão do cérebro

Mundo Los Angeles pagará US$ 4 bilhões por abusos sexuais em lares infantis