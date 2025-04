Mais uma criança morre nos EUA em piora de surto de sarampo, doença antes declarada eliminada do país

Mais uma criança morreu de sarampo durante um surto do vírus, que atinge o oeste do Texas, nos Estados Unidos.

A menina tinha 8 anos e não estava vacinada. Ela não tinha problemas de saúde prévios e foi hospitalizada por complicações decorrentes da doença, disse à BBC Aaron Davis, vice-presidente de um hospital em Lubbock, no Texas.

Robert F. Kennedy Jr., secretário de Saúde do governo Donald Trump e que ficou conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas, visitou o Estado após a notícia da morte. Ele enfrenta críticas por sua gestão do surto.

O Texas registrou mais de 480 casos de sarampo neste ano até a última sexta-feira (4/4), um aumento de 60 casos em relação ao início da semana. O surto se estendeu aos Estados vizinhos ao Texas.

"Este infeliz acontecimento sublinha a importância da vacinação", disse Davis em um comunicado.

"O sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode levar a complicações graves, particularmente para aqueles que não estão vacinados."

A criança morreu na madrugada de quinta-feira.

Em fevereiro, uma menina de seis anos não vacinada da comunidade menonita local foi a primeira criança a morrer de sarampo nos EUA em uma década. Em março, um homem não vacinado morreu no Estado do Novo México após contrair o vírus, embora a causa da morte ainda esteja sob investigação.

Houve mais casos de sarampo nos EUA durante os primeiros três meses de 2025 do que em todo o ano de 2024, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Reuters O atual secretário de saúde dos EUA RFK Jr durante um ato em 2019 contra a obrigatoriedade de vacinas por motivos religiosos

O departamento de saúde do Estado do Texas e o Departamento Federal de Saúde não listaram a morte em suas contagens de casos na sexta-feira.

Em um comunicado, Kennedy confirmou a morte da menina.

"Minha intenção era vir aqui discretamente para consolar as famílias e estar com a comunidade em seu momento de luto", disse o secretário no comunicado.

Ele também disse que estava em contato com autoridades locais para "apoiar os funcionários de saúde do Texas e aprender como nossas agências podem fazer uma parceria melhor com eles para controlar o surto de sarampo".

Kennedy disse que estava enviando uma equipe - como fez em março - para ajudar a distribuir vacinas, medicamentos e outros suprimentos, entre outros serviços de apoio.

"A maneira mais eficaz de prevenir a propagação do sarampo é a vacina MMR", escreveu Kennedy.

Antes de ser nomeado por Trump para comandar a saúde, Kennedy se notabilizou ` por sua posição crítica em relação às vacinas — e por liderar movimentos que questionam a regulamentação e a segurança dos produtos farmacêuticos.

Em 2007, RFK Jr. fundou a organização Children's Health Defense, uma entidade dedicada a denunciar o que considera práticas nocivas da indústria farmacêutica.

A ONG é considerada por parte da comunidade científica como uma fonte perigosa de desinformação sobre vacinas.