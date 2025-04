Documentos relacionam Irã ao massacre do Hamas, diz Israel

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, divulgou um documento interceptado por soldados, durante a invasão à Faixa de Gaza, que mostraria uma conexão entre o Irã e o massacre cometido pelo grupo terrorista Hamas, em 7 de outubro de 2023. "Durante minha visita, hoje, à unidade de inteligência das Forças de Defesa de Israel (IDF), revelei um documento sigiloso encontrado em túneis do Hamas. Ele prova diretos laços entre o Irã e os líderes do Hamas Yahya Sinwar e Mohammed Deif, bem como o apoio do Irã ao plano do Hamas de destuir Israel e ao massacre de 7 de outubro", afirmou Katz. "No documento, o Hamas pede US$ 500 milhões à Força Quds da Guarda Revolucionária Iraniana para financiar a destruição de Israel. (...) A conclusão é clara: o Irã é a cabeça da serpente." Quase no mesmo momento em que o ministro exibia o documento, bombardeios israelenses deixaram ao menos 44 mortos em Gaza.

As IDF relataram o lançamento de 10 foguetes de Gaza, aos quais o premiê Benjamin Netanyahu ordenou "forte resposta". Um dos projéteis feriu um israelense, em Ashkelon. O primeiro-ministro repassou as instruções a Katz enquanto voava para Washington, onde será recebido, hoje, pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Jonathan Conricus, analista da Fundação pela Defesa das Democracias e ex-porta-voz das IDF, explicou ao Correio que Israel continua a coletar e publicar inteligência valiosa. "A recente descoberta de Israel expõe outro elo na cadeia iraniana de terror, e, provavelmente, foi feita por Israel para sinalizar intenções em relação ao regime iraniano." De acordo com ele, em perspectiva histórica, os pagamentos feitos pelo Irã ao Hamas podem ter sido seu pior investimento. "O sistema iraniano de representação de organizações terroristas sofreu tremendamente desde 7 de outubro, e está mais fraco do que nunca esteve nos últimos 25 anos."