Juiz que Milei nomeou por decreto renuncia após 39 dias na Suprema Corte

Senadores participam de sessão para discutir indicações do juiz federal Ariel Lijo e do professor Manuel García-Mansilla como novos membros da Suprema Corte de Justiça, nomeados por decreto do presidente da Argentina, Javier Milei, durante sessão no Congresso em Buenos Aires em 3 de abril de 2025 - (crédito: Juan Mabromata/AFP)