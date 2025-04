Tartarugas de 100 anos se tornam pais pela primeira vez

Com quase 100 anos de idade, um casal de tartarugas-das-galápagos — espécie ameaçada de extinção — teve filhotes pela primeira vez. Os animais, moradores do Zoológico da Filadélfia (Estados Unidos), agora são pais de quatro bebês tartarugas.

O zoológico afirmou estar “extremamente feliz” com a chegada dos filhotes, que são as primeiras tartarugas-das-galápagos a nascerem na instituição em mais de 150 anos.

Os pais são os dois residentes mais antigos do zoológico: a fêmea Mommy e o macho Abrazzo. As tartarugas nascem de ovos. Os quatro filhotes moram agora na Casa de Répteis e Anfíbios, onde vão receber uma alimentação saudável e balanceada para garantir que crescem com saúde. Os bebês pesam entre 70 e 80 gramas — quase um ovo de galinha.

Mommy colocou vários ovos e o primeiro deles eclodiu no dia 27 de fevereiro. O zoológico informou que mais ovos da ninhada ainda podem emergir, por isso eles estão sendo monitorados pela equipe de cuidados da instituição.

Segundo o comunicado, Mommy chegou ao Zoológico em 1932, o que significa que qualquer pessoa que tenha visitado o local nos últimos 92 anos provavelmente a viu. “A visão do Zoológico da Filadélfia é que esses filhotes farão parte de uma população próspera de tartarugas das Galápagos em nosso planeta saudável daqui a 100 anos”, afirmou a presidente e CEO Jo-Elle Mogerman.

As tartarugas-das-galápagos passam facilmente dos 100 anos de idade e podem viver até cerca de 180 anos.

Para o plano de sobrevivência de tartarugas-das-galápagos da Associação de Zoológicos e Aquários (AZA), Mommy é considerada uma das integrantes da espécie mais geneticamente valiosa. Isso porque a última ninhada dessas tartarugas a chocar em um zoológico credenciado pela AZA foi em 2019, no Riverbanks Zoo and Garden em Columbia, Carolina do Sul.

A instituição, casa da família de animais, planeja uma estreia pública dos filhotes em 23 de abril, com direito a um concurso para nomear os bebês tartarugas.

