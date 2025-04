Teto de boate desaba e deixa 79 mortos na República Dominicana, incluindo personalidades da música, do esporte e da política

O desabamento do teto de uma boate na República Dominicana deixou 79 mortos e mais de 150 feridos, segundo o balanço das autoridades do país na noite desta terça-feira (8/4).

Os serviços de emergência continuam os trabalhos de resgate de pessoas sob os escombros da boate Jet Set, em Santo Domingo, capital do país.

Acredita-se que o número de mortos — entre os quais há personalidades do mundo político, cultural e esportivo dominicano — possa continuar aumentando.

O teto desabou durante uma festa realizada no local na madrugada desta terça.

Meios de comunicação dominicanos confirmaram que um dos mortos é Rubby Pérez, famoso cantor de merengue de 69 anos que se apresentava no momento do incidente. A foto do Instagram do artista foi substituída por uma tela preta.

O saxofonista da banda de Pérez também está entre os mortos.

Instagram/Rubby Pérez Rubby Pérez era muito popular entre dominicanos

O presidente do país, Luis Abinader, confirmou a morte da governadora da província de Montecristi, Nelsy Cruz, que havia comparecido ao evento.

Entre os mortos está também o ex-arremessador da principal liga de beisebol dos EUA, a MLB, Octavio Dotel, que morreu no hospital para onde foi levado após passar horas sob os escombros da boate.

Os feridos, com diferentes graus de gravidade, foram levados para diversos hospitais da capital da República Dominicana, segundo informou o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), general Juan Manuel Méndez.

A causa do desabamento ainda é desconhecida.

O presidente Abinader esteve no local do acidente e afirmou que "salvar vidas" é o principal objetivo neste momento.

"Todos os órgãos de socorro prestaram a assistência necessária e estão trabalhando incansavelmente nas operações de resgate", publicou Abinader na rede social X.

Getty Images Ex-jogador de beisebol Octavio Dotel também está entre os mortos

Corrida contra o tempo

O desabamento ocorreu, segundo a imprensa dominicana, por volta das 00h44, horário local (01h44 em Brasília), na boate Jet Set, um local popular em Santo Domingo, onde centenas de pessoas assistiam ao show de Rubby Pérez.

Dentro do local, era possível ouvir pessoas pedindo ajuda, segundo afirmou o general Méndez, o que mantém a esperança de resgatar mais vítimas com vida.

"Enquanto houver esperança de vida, todas as autoridades continuarão trabalhando para resgatar essa pessoa", garantiu o diretor do COE em uma coletiva de imprensa na porta da boate, informou o jornal Diario Libre.

Os socorristas — entre eles unidades especializadas dos bombeiros e das Forças Armadas — estão utilizando câmeras térmicas para localizar pessoas presas sob os escombros.

Os serviços de emergência estão tendo que levantar blocos pesados de concreto, às vezes usando tábuas de madeira e outros materiais improvisados.

As autoridades fizeram um apelo à população para que compareça aos pontos de doação de sangue.

Entre os feridos, está o deputado dominicano Bray Vargas.

Reuters Familiares das vítimas estão na frente da boate

Boate conhecida

A boate Jet Set, com 50 anos de história, é muito popular por suas festas de segunda-feira, frequentadas por diversas personalidades locais.

A boate tinha capacidade para 700 clientes sentados e até mil em pé, mas o número exato de pessoas que estavam no local no momento do desabamento do teto ainda é desconhecido.

Segundo a imprensa dominicana, o espaço foi reformado várias vezes — a última em 2015 — e, em 2023, sofreu um incêndio causado pela queda de um raio.

Justo Méndez Números de mortos pode aumentar, diz os serviços de emergência

'Me joguei no chão e cobri a cabeça'

Imagens gravadas por pessoas que assistiam ao show e divulgadas nas redes sociais mostram o cantor Rubby Pérez, de 69 anos e muito popular na República Dominicana, no palco durante sua apresentação em uma casa lotada, quando o teto desabou.

Outros vídeos mostram o público olhando para o teto, de onde caía areia sobre a pista de dança antes do desabamento.

"Foi algo relâmpago", disse o empresário de Pérez, Enrique Paulino, que sobreviveu, segundo a AFP. "Pensei que fosse um terremoto, por isso me joguei no chão e cobri a cabeça."

Reuters Governo pede doação de sangue em Santo Domingo

Dezenas de pessoas se aglomeravam nesta terça-feira nas portas dos hospitais para onde foram levados os feridos.

"Estamos desesperados!", disse ao canal SIN Regina del Rosa, cuja irmã estava no local. "Não nos dão notícias, não nos dizem nada."

Também dezenas de pessoas se reuniram no Instituto Nacional de Patologia Forense de Santo Domingo, onde foram exibidas imagens das vítimas para facilitar sua identificação.

Em um comunicado publicado em suas redes sociais, a boate Jet Set afirmou que está "colaborando de forma total e transparente com as autoridades competentes para ajudar as vítimas e esclarecer o ocorrido", além de lamentar profundamente a tragédia.

"A perda de vidas humanas nos deixa em um estado de profunda dor e consternação", declarou.