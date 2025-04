Trump diz que aumentará tarifa contra China para 125%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que aumentará para 125% a tarifa sobre a importação de produtos chineses. O republicano escreveu na rede social Truth Social que a decisão foi tomada "com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais".

Segundo Trump, a medida tem efeito imediato. Ele disse esperar que, "em um futuro próximo, a China perceba que os dias de exploração aos EUA e a outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis".

Na mesma publicação na rede social, o presidente afirmou que reduzirá para 10% as taxas recíprocas a outros países, pelo prazo de 90 dias. Nas palavras de Trump, trata-se de uma "pausa" no tarifaço anunciado na quarta-feira (2/4), o qual repercutiu negativamente ao redor do globo.

O hiato partiu do fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos para negociar uma solução ao tarifaço, conforme o líder norte-americano. "Esses países não retaliaram de forma alguma contra os EUA", argumentou.

O que publicou Donald Trump

"Com base na falta de respeito que a China tem demonstrado para com os mercados mundiais, venho por meio deste aumentar a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos da América para 125%, com efeito imediato. A dada altura, esperemos que num futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração aos EUA e a outros países já não são sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países chamaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos do Comércio, do Tesouro e o USTR, para negociar uma solução para os assuntos que estão a ser discutidos em relação ao comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moeda, e tarifas não monetárias, e que estes países não tenham, por minha forte sugestão, retaliado de qualquer forma ou feitio contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias, e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante este período, de 10%, também com efeito imediato. Obrigado pela vossa atenção a este assunto!"

