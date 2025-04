'Não é caso isolado': as reações no Senegal a morte de imigrante em operação policial em SP

A morte do ambulante senegalês Ngagne Mbaye durante uma operação policial no centro de São Paulo na sexta-feira (11/04) gerou grande indignação e cobranças por justiça no Senegal.

Mbaye, de 34 anos, foi atingido com um tiro na barriga durante uma operação contra vendedores ambulantes no Brás, um dos principais pontos de comércio da cidade.

A Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo diz que o policial militar responsável pelo tiro foi afastado de suas funções. Segundo a corporação, o caso será investigado.

Neste sábado, a morte do senegalês era a principal notícia de vários sites e jornais do Senegal.

"Uma nova tragédia envolvendo um cidadão senegalês, comerciante, abala a diáspora", disse uma reportagem no site de notícias IGFM, referindo-se às reações à morte de Mbaye entre os milhões de senegaleses que vivem no exterior.

"Infelizmente, essa tragédia não é um caso isolado. Outros senegaleses já foram vítimas de intervenções policiais violentas no passado, em diferentes países da América do Sul, especialmente no Brasil", afirma o texto.

Citando os vídeos divulgados nas redes sociais, o site diz que policiais agiram com "brutalidade" ao tentar "tomar as mercadorias dos ambulantes".

"Os gritos de pânico dos transeuntes presentes no local atestam a violência do incidente", prossegue a reportagem.

"A comunidade senegalesa local, assim como muitas vozes nas redes sociais, exigem justiça e apelam às autoridades brasileiras para que esclareçam as circunstâncias da tragédia, a fim de evitar que tais atos se repitam", conclui o IGFM.

Ministra cobra esclarecimentos

Vários jornais do Senegal divulgaram um comunicado da ministra senegalesa de Integração Africana e Negócios Estrangeiros, Yassine Fall, sobre o incidente.

"Foi com grande tristeza e consternação que soube da notícia da morte trágica do nosso compatriota Ngagne Mbaye em São Paulo", declarou a ministra.

"Neste momento doloroso, quero expressar, em nome do governo do Senegal, as nossas mais sinceras condolências."

No comunicado, a ministra senegalesa disse ainda que estão em curso "medidas, por meio da nossa representação diplomática, para elucidar as circunstâncias dessa morte trágica".

O site Seneweb diz que Mbaye foi morto quando "tentava se interpor em uma briga entre a polícia e um ambulante".

O site cita um comunicado da ONG Horizon Sans Frontières (HSF) sobre a morte do imigrante.

"A Horizon Sans Frontières condena com a maior firmeza este novo crime cometido contra um cidadão senegalês no Brasil", diz o texto, que critica o alto número de mortes causadas pela polícia brasileira e classifica o país como uma "zona de violência endêmica".

Reprodução Site senegalês publicou vídeos de operação policial em que Mbaye morreu.

Operação policial

Um vídeo publicado pelo portal UOL mostra o momento em que Mbaye tentava fugir com um carrinho cheio de mercadorias enquanto era perseguido por policiais.

Segundo o vídeo, após ser cercado e atingido por golpes de cassetete, o senegalês empunhou uma barra de ferro e partiu para cima dos agentes, fazendo com que um PM sacasse uma pistola e disparasse um tiro.

Com a ajuda de outros ambulantes, Mbaye ainda conseguiu fugir com o carrinho, até ser cercado novamente pelos policiais.

Segundos depois, ele cai no chão.

Em nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo diz que o senegalês agrediu um policial militar com uma barra de ferro.

Mbaye foi socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.

Em entrevista à TV Globo, o imigrante senegalês Mamadou Tiam, que se identificou como primo de Mbaye, diz que o ambulante foi morto após tentar evitar que uma idosa tivesse suas mercadorias recolhidas.

"Ele não trabalhou hoje, estava aqui do lado almoçando. A polícia pegou [mercadoria] de uma senhora colega dele que trabalha aqui e aí ele foi ajudar a senhora pra não perder mercadoria. Tinha confusão e o policial matou ele", disse Tiam.

Na manhã deste sábado, o Sindicato dos Camelôs Independentes de São Paulo organizou um protesto contra a morte de Mbaye no Largo da Concórdia, no Brás. Dezenas de imigrantes participaram do ato, segundo relatos na imprensa.

Houve tumulto e confronto com policiais.

A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que "uma pessoa lançou uma garrafa na direção dos policiais militares, que intervieram com gás de efeito moral".

A nota diz que o protesto se encerrou por volta das 12h30.