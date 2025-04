Motorista cai de ponte inacabada ao seguir instruções de GPS na Indonésia

Câmeras de segurança da cidade de Gresik, na Indonésia, registraram o momento do acidente de uma BMW na última quarta-feira (9/4). O motorista despencou de uma altura de 12 metros ao seguir direções fornecidas pelo Google Maps e dirigir para o fim de uma ponte inacabada. O veículo saiu voando e quase atingiu o tráfego na pista de baixo.

O motorista de 61 anos, Rudie Heru Komandono, se dirigia para a casa de um amigo quando uma atualização do GPS redirecionou a rota. As instruções o confundiram, momento em que Rudie atravessou uma brecha nas barreiras de concreto e foi parar em um trecho da rua ainda em construção. Veja o vídeo:

So Rudi (61) here in Indonesia plummeted from an unfinished bridge after following instructions from Google Maps.



Both he and his passenger sustained only minor injuries attesting to the safety features and durability of the BMW he was driving????????@eagleeye2805 pic.twitter.com/5JWF43u2v5