Vídeo flagra elefantes em círculo durante terremoto para proteger filhote

Imagens de câmeras de monitoramento registraram um momento impressionante no Zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, na segunda-feira (14/4). Durante o terremoto de magnitude 5,2 na Escala Richter que atingiu o sul da Califórnia, um grupo de elefantes formou instintivamente um "círculo de alerta" para proteger os filhotes e os animais mais jovens.

O vídeo mostra o exato momento em que os elefantes correm e se organizam em formação defensiva durante o tremor. Após o abalo sísmico, o grupo se dispersa, mas permanece próximo, evidenciando a coesão da manada diante da situação de risco.

De acordo com informações do zoológico, a formação do círculo é uma resposta natural da espécie a ameaças, reforçando o comportamento protetivo típico desses animais. O zoológico ainda explica que os elefantes possuem a habilidade de detectar vibrações e sons subterrâneos por meio das patas, o que lhes permite reagir rapidamente a eventos como terremotos.

O terremoto foi registrado às 10h36 (horário local), com epicentro localizado a cerca de 4 quilômetros ao sul de Julian, no condado de San Diego, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até o momento, ao menos nove tremores secundários foram registrados. Não há informações confirmadas sobre feridos ou danos estruturais.