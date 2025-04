As celebridades que desistiram de Hollywood (e algumas que voltaram à cena)

A atriz australiana Cate Blanchett disse que quer parar de atuar para fazer outras coisas, se juntando a um grupo grande de estrelas de Hollywood que abriram mão do tapete vermelho para ter um estilo de vida diferente.

Aos 55 anos, ela é vista como uma das atrizes mais talentosas e lucrativas do cinema, mas, nos últimos anos, tem dito que quer se aposentar das grandes telas.

"Minha família revira os olhos toda vez que eu digo isso, mas eu falo sério. Eu estou pensando seriamente em parar de atuar", ela declarou ao site da revista Rádio Times em uma nova entrevista. "Há várias coisas que eu quero fazer na vida."

Falando sobre a experiência de ser uma celebridade, ela acrescentou: "Quando você vai a um programa de entrevistas, como este aqui, e vê as coisas que você disse sendo retiradas de contexto e destacadas, elas ficam muito mais fortes do que realmente são. Eu não sou essa pessoa."

"Eu me sinto mais à vontade quando eu estou fazendo algo. Eu precisei de muito tempo para me sentir confortável com a ideia de ser fotografada."

As falas de Cate Blanchett se referem aos comentários que ela fez no ano passado durante uma entrevista para o programa This Natural Life (Esta vida natural, em tradução livre em português) da BBC Radio 4, quando ela disse que amava atuar, mas também disse que seria brilhante poder parar e falou sobre a paixão que sente pela natureza e conservação ambiental.

Blanchett é conhecida por atuar em filmes como Tár, Notas sobre um escândalo e Elizabeth: A era de ouro, e por ter vencido dois Oscars pelas suas performances em Blue Jasmine e O Aviador.

Ela não seria a primeira atriz de sucesso a mudar a carreira depois de atuar por muitos anos. Aqui estão 10 atores que se aposentaram das telas do cinema (incluindo alguns que acabaram voltando):

1. Cameron Diaz

Getty Images Cameron Diaz passou uma década "aposentada" do cinema e disse ter sido os melhores 10 anos da vida dela

A atriz americana foi uma das grandes estrelas de Hollywood na década de 90 e nos anos 2000, fazendo sua estreia aos 21 anos, ao lado de Jim Carey, em O Máscara, mais de 30 anos atrás.

Inicialmente, ela fez fama por atuações engraçadas em filmes de comédia romântica como O casamento da minha melhor amiga e Quem vai ficar com Mary?, mas provou que também tinha talento para dramas ao atuar em filmes como Quero ser John Malkovich e Gangues de Nova York.

Mas ela deu uma pausa de Hollywood em 2014, logo após interpretar a senhora Hannigan no remake do musical Annie, confirmando em 2018 sua "aposentadoria". "Eu fui livre. Eu sou mãe, sou esposa, estou vivendo a minha vida - foi apaixonante".

Ela disse que na década que passou longe das telas, foram "os melhores 10 anos" da vida dela. Eventualmente, ela foi convencida a retornar ao cinema no início deste ano para fazer o filme De volta à ação, contracenando com o ator Jamie Foxx.

2. Daniel Day-Lewis

Getty Images Daniel Day-Lewis estava sem atuar desde 2017, mas está prestes a estrear um longa-metragem dirigido pelo filho

Vencedor do Oscar e considerado um dos melhores atores de sua geracão, Daniel Day-Lewis aparentemente se aposentou em 2017, mas essa não foi a primeira vez que ele decidiu sair de cena.

Day-Lewis, que tem duas cidadanias - britânica e irlandesa -, ganhou incríveis três estatuetas do Oscar como melhor ator pela sua atuação em Meu pé esquerdo, Sangue Negro e Lincoln.

Conhecido por tirar longos períodos de descanso entre um papel e outro, o ator entrou no que chamou de uma "semi-aposentadoria" na década de 90 e se tornou um aprendiz de sapeteiro em Florença, na Itália.

Ele foi convencido a voltar a atuar por Martin Scorsese, que ofereceu a ele um papel em Gangues de Nova York.

Em 2017, o agente do ator emitiu uma nota dizendo que Day-Lewis "não trabalharia mais como ator". Day-Lewis tinha 60 anos na época.

Contudo, mais uma vez, a aposentadoria não foi permanente. Daniel Day-Lewis está prestes a atuar no filme Anemone, o primeiro longa-metragem dirigido por seu filho Ronan Day-Lewis

Daniel e Ronan co-escreveram o roteiro que "explora os relacionamentos complexos entre pais, filhos e irmãos, e as dinâmicas dos laços familiares".

Ainda não se sabe se essa será uma atuação pontual, devido à relação familiar, ou o retorno de Daniel Day-Lewis ao cinema.

3. Jack Nicholson

Getty Images Jack Nicholson é um dos três únicos atores a ganhar três estatuetas do Oscar por atuação. Seu último papel foi em 2010

Nicholson é um dos três únicos atores (junto a Day-Lewis e Walter Brennan) a ganhar três estatuetas do Oscar por atuações. Dois dos prêmios de Nicholson foram de melhor ator (Um estranho no ninho e Melhor é impossível) e o outro por ator coadjuvante (Laços de ternura).

Outras atuações do astro incluem filmes como Easy Rider, O iluminado, Os infiltrados, Questão de honra e Batman.

Embora nunca tenha anunciado a aposentadoria formalmente, ele chegou a declarar que sua saída dos cinemas foi motivada pelo desejo de não estar mais lá.

Seu último papel foi em 2010, na comédia romântica Como você sabe.

Mas, na semana passada, o diretor James L Brooks disse a um repórter de Holywood: "Eu não ficaria surpreso de ver o Jack trabalhando de novo. Quero dizer, já faz um tempo, mas não sei. Talvez seja a coisa certa. Eu acho que ele está lendo roteiros o tempo todo."

4. Greta Garbo

Getty Images A sueca Greta Garbo anunciou, aos 36 anos, que faria uma aposentadoria temporária dos cinemas, mas nunca mais voltou a atuar

A lendária atriz sueca Greta Garbo disse em 1941, aos 36 anos, que faria uma aposentadoria temporária.

Mas virou permanente. A estrela de Camille e Rainha Christina nunca mais apareceu em um filme.

Conhecida por ser uma celebridade relutante, a atriz nunca jogou o "jogo de Hollywood", se recusava a dar entrevistas e evitava lançamentos de filmes e outras aparições públicas.

A estrela enigmática, cuja famosa frase "Quero ficar sozinha" dita no filme Grande Hotel, refletia, de certa forma, o desejo dela na vida real e também nas telas, só aumentou o mistério ao ficar longe dos holofotes.

No entanto, mais tarde ela esclareceu em uma entrevista: "Eu nunca disse: 'Quero ficar sozinha.' Eu só disse, 'Quero que me deixem em paz!' Existe uma diferença grande nisso."

Uma das poucas estrelas do cinema mudo a fazer com sucesso a transição para o cinema falado, Garbo se mudou de Hollywood para Nova York, onde viveu até sua morte, em 1990, quando tinha 84 anos.

5. Sean Connery

Getty Images Sean Connery ficou conhecido como o eterno James Bond e fez sucesso como agente secreto 007

Eterno James Bond, o falecido astro escocês fez fama modelando e como fisioculturista antes de conseguir pequenas atuações no teatro e na TV.

Ele fez sua estreia nos cinemas no filme No Road Back, em 1957, mas foi atuando como agente do serviço secreto 007, anos depois, que fez sucesso. Ele estrelou em mais cinco filmes de James Bond, incluindo Rússia com amor e Goldfinger.

Connery estrelou inúmeros outros filmes ao longo de sua carreira, incluindo Marnie, de Alfred Hitchcock, O homem que seria ser rei, ao lado de Michal Caine, Os Intocáveis (pelo qual ganhou um Oscar) e A caçada ao outubro vermelho. Mas ficaria lembrado para sempre como 007.

Em 2005, contudo, ele disse que ele estava "farto de idiotas", acrescentando que havia uma "lacuna gigantesca entre pessoas que sabiam como fazer filmes e pessoas que apenas aprovam filmes".

A declaração veio poucos anos depois dele estrelar A Liga Extraordinária, o que muitos concluíram ter sido um dos principais motivos para a aposentadoria.

O quadrinho cômico foi mal recebido nos cinemas e se tornou a última atuação de Connery.

6. Rick Moranis

Getty Images Rick Moranis fez sucesso em filmes de comédia nas décadas de 80 e 90, mas abandonou o cinema para criar os filhos após o falecimento da esposa, em 1997

Se você foi criança nos anos 1980 e 1990, com certeza o conhece. Moranis foi uma grande estrela naquela época, e muito popular em filmes de comédia como Os Caça-fantasmas, Querida, encolhi as crianças, e o musical A pequena loja dos horrores.

Mas, então, ele simplesmente desapareceu da face da terra. O que aconteceu?

Rick Moranis começou a reduzir o trabalho após sua esposa morrer de câncer em 1991 para se concentrar na criação dos filhos, sendo sua última atuação no cinema em Querida, encolhemos nós mesmos, em 1997.

"Sou um pai solteiro, e descobri que era extremamente difícil administrar a criação dos meus filhos e fazer as viagens necessárias para atuar em filmes", ele disse ao jornal USA Today, em 2005.

"Então, eu decidi dar um tempo. E esse tempo, que seria curto, virou um intervalo longo, e eu descobri que eu não sentia falta disso [de atuar]."

No entanto, ele continou fazendo trabalhos de dublagem, e estava pronto para voltar aos cinemas em um remake de Querida, encolhi as crianças, que acabou não acontecendo.

7. Gene Hackman

Getty Images Gene Hackman se aposentou dos cinemas por orientação médica

Esse astro legendário faleceu no início de 2025, junto com a esposa Betsy Arakawa, mas não era visto nas telas do cinema há anos, após se aposentar por orientação de seu cardiologista, optando por ter uma vida tranquila no Estado americano de Novo México.

Hackman ficou famoso em Bonnie e Clyde no fim da década de 60 e raramente ficava sem trabalho. Ele atuou em filmes como Operação França, Mississippi em chamas e Super Homem.

Ele abriu mão de atuar na sátira política Welcome to Mooseport in 2004.

Ao explicar sua decisão, ele contou à agência de notícias Reuters que não queria correr o risco de sair com um gosto amargo.

"Os compromissos que você tem que assumir nos filmes são parte da rotina", ele disse, "e eu cheguei a a um ponto em que não sentia mais vontade de fazer aquilo".

8. Bridget Fonda

Getty Images Bridget Fonda, sobrinha de Jane Fonda, parou de atuar em 2001 e diz que não pretende voltar aos cinemas

Bridget Fonda, da famosa dinastia familiar, é outra celebridade que abandonou a carreira no auge da fama.

Ela atuou em filmes de sucesso dos anos 80 e 90 como Escândalo (sobre o caso Profumo), Vida de Solteiro, de Cameron Crowe, O Poderoso Chefão III e Mulher Solteira Procura. E então, parou.

Fonda nunca se aposentou formalmente, apenas se afastou dos filmes. Sua última aparição nos cinemas foi em The Whole Shebang, em 2001.

Em 2023, quando perguntada por uma repórter se voltaria a atuar algum dia, ela respondeu: "Acho que não. É tão bom ser uma civil."

A tia de Bridget Fonda, Jane Fonda, também parou de atuar em 1990, ficando muitos anos sem aparecer em filmes. Anos depois, ela explicou à Vogue que ela "não estava mais se divertindo".

No entanto, Jane saiu da aposentadoria para atuar na comédia romântica Minha mãe quer que eu case.

"Minha intuição me disse por que não? Já 15 anos e eu queria voltar a atuar."

9. Shelley Duvall

Getty Images Shelley Duval deixou a profissão na década de 90, mas voltou aos cinemas em 2023 para atuar em um filme de terror

Outra celebridade que morreu no ano passado, Shelley Duval ficou conhecida pelas suas atuações em filmes como O Iluminado, Annie Hall e Nashville.

Parar de atuar não foi uma escolha apenas dela. Ela parou de ser chamada para filmes na década de 90 e então decidiu se mudar de volta para o Texas, após seu irmão ser diagnosticado com câncer.

Um ano antes de falecer, Shelley disse à revista People: "Foi o maior período sabático que eu já tirei, mas foi por motivos importantes, para ficar com a minha família".

A atriz voltou a atuar em um filme de terror em 2023: The Forest Hills.

"Atuar novamente é tão divertido. Enriquece a vida", ela disse à People.

"[Jessica Tandy] ganhou um Oscar quando ela tinha 80 anos. Eu ainda posso ganhar," ela brincou.

10. Ke Huy Quan

Getty Images Ke Huy Quan fez sucesso como ator infantil, mas teve dificuldades para conseguir atuar na fase adulta. Ele ganhou um Oscar em 2024

Quem poderia esquecer da estrela mais encantadora da temporada de premiações de 2024, vencedor do Oscar e ator de Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Ke Huy Quan?

Ele ficou famoso como ator infantil nos anos 80 quando conseguiu o papel de Short Round no filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, de Steven Spielberg, antes de assumir outro papel de destaque na aventura infantil Os Goonies.

Depois, ele fez algumas outras atuaç?s na TV, até que os trabalhos acabaram e ele passou a trabalhar nos bastidores, como coordenador de dublês e assistente de direção.

"É sempre difícil fazer a transição de um ator infantil para um ator adulto", ele disse ao jornal britânico Telegraph. "Mas quando você é asiático, é 100 vezes mais difícil."

Ele relutou em desistir - só fez isso diante da falta de oportunidades - e levou anos para arriscar no inovador e fora do comum Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, filme que lhe rendeu um Oscar por interpretar Waymond Wang e o fez, novamente, um queridinho de Hollywood.

Reportagem adicional de Steven McIntosh