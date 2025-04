Mulher tem bebê de outra pessoa após clínica de fertilização cometer erro

De acordo com jornais australianos, o bebê nasceu em 2024. A idade da criança e as identidades dos pacientes envolvidos não foram reveladas - (crédito: Unidade de fertilização in vitro Shaare Zedek)

Imagina carregar o bebê de outra pessoa por nove meses e dar a luz a criança sem nem suspeitar de que algo não está certo. Foi o que aconteceu com uma mulher na Austrália após receber, por engano, o embrião de outra paciente em uma clínica de fertilização in vitro.

O “erro humano” foi notado em fevereiro, quando a clínica na cidade de Brisbane notou que embriões demais estavam armazenados para os recentes pais do bebê. Funcionários descobriram que um embrião de outra paciente tinha sido descongelado e inserido por engano na mulher.

De acordo com jornais australianos, o bebê nasceu em 2024. A idade da criança e as identidades dos pacientes envolvidos não foram reveladas em comunicado da Monash IVF, uma das maiores provedoras de fertilização in vitro da Austrália. De acordo com a empresa, uma investigação inicial não detectou outros erros do tipo.

“Todos nós da Monash IVF estamos devastados e pedimos desculpas a todos os envolvidos”, disse o CEO Michael Knaap. “Continuaremos a apoiar os pacientes neste momento extremamente difícil.” Conforme o comunicado, o episódio foi relatado ao órgão regulador do estado de Queensland.