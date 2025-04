Homem sequestra avião em Belize e é morto a tiros por passageiro

Um homem sequestrou um avião com outros 13 passageiros em Belize, país da América Central com cerca de 400 mil habitantes, nesta quinta-feira (17/4). Armado com uma faca, ele queria ser levado para fora do país. O sequestrador foi morto a tiros após o pouso da aeronave por um dos passageiros.

Akinyela Saewa Taylor tinha 49 anos e era cidadão norte-americano. Ele esfaqueou um funcionário da companhia aérea e o piloto da aeronave, de acordo com o jornal Belize News Network. O homem ainda feriu o passageiro que o alvejou.

As autoridades locais informaram que um Cessna Grand Caravan da Tropic Air decolou da cidade de Corozal às 8h17, no horário local (11h17 no horário de Brasília) em direção a San Pedro. Pouco após a decolagem, no entanto, enviou uma mensagem de emergência para a torre de controle.

O avião deu diversas voltas sobre o país até pousar quase sem combustível em Belize City, segundo imagens do site de monitoramento aéreo FlightRadar24. O sequestrador então exigiu que a aeronave fosse reabastecida.

A polícia belizenha afirmou que Taylor teve a entrada no país negada no último fim de semana e que não sabe como ele entrou em Belize. Não se sabe também como ele embarcou na aeronave com uma faca.

Conforme informações oficiais, o passageiro que disparou contra o agressor tinha porte de arma.

A embaixada norte-americana em Belize não se manifestou sobre o assunto.