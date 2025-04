Por que EUA ameaçam abandonar negociações de paz de guerra na Ucrânia

Os Estados Unidos vão abandonar a tentativa de negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia dentro de alguns dias, a menos que haja sinais claros de que uma trégua possa ser alcançada, alertou o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

"Não vamos continuar com essa empreitada por semanas e meses a fio", disse Rubio, acrescentando que os EUA têm "outras prioridades nas quais se concentrar".

A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em 2022 e impôs uma série de condições a qualquer potencial cessar-fogo.

Apesar da confiança inicial do governo Trump de que conseguiria fechar um acordo rapidamente, as tentativas de alcançar um cessar-fogo total ainda não se concretizaram, com Washington culpando ambos os lados.

Após uma reunião com líderes europeus em Paris sobre um possível cessar-fogo na quinta-feira, Rubio disse a repórteres na sexta-feira: "Precisamos agora determinar muito rapidamente — e estou falando de uma questão de dias — se isso é viável ou não."

"Se não acontecer, então vamos seguir em frente", disse ele sobre as negociações de trégua.

Ele disse que estava claro que um acordo de paz seria difícil de ser alcançado, mas que precisava haver sinais de que isso poderia ser feito em breve.

O presidente dos EUA, Donald Trump, havia dito antes de retornar ao cargo que interromperia os combates nas primeiras 24 horas de sua presidência.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, quando questionado sobre a resposta de Trump, afirmando que esperava uma resposta da Rússia sobre um cessar-fogo, afirmou que "as negociações em andamento são bastante difíceis".

"O lado russo está se esforçando para chegar a um acordo de paz neste conflito, para garantir seus próprios interesses, e está aberto ao diálogo", disse ele.

Os comentários ocorrem em um momento em que os ataques russos à Ucrânia continuam. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou em uma publicação no X que a Rússia havia lançado uma série de ataques com mísseis que mataram duas pessoas.

Durante uma reunião com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, em Roma, na sexta-feira, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse estar "otimista" quanto ao fim da guerra na Ucrânia.

"Quero atualizar o primeiro-ministro sobre algumas das negociações entre a Rússia e a Ucrânia e também sobre alguns dos acontecimentos nas últimas 24 horas", disse ele.

"Estamos otimistas de que podemos, com sorte, encerrar esta guerra — esta guerra tão brutal."

EPA Em reunião com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, disse estar "otimista" quanto ao fim da guerra

O alerta de Rubio surge após notícias separadas de que a Ucrânia e os EUA deram o primeiro passo para fechar um acordo sobre minerais, após um acordo inicial ter sido frustrado quando uma reunião em fevereiro entre Trump e Zelensky terminou com uma discussão pública.

Na quinta-feira, os dois países assinaram um memorando de intenções afirmando que pretendem estabelecer um fundo de investimento para a reconstrução da Ucrânia como parte de um acordo de parceria econômica.

O objetivo é finalizar o acordo até 26 de abril, afirma o memorando publicado pelo governo ucraniano.

Os detalhes de qualquer acordo permanecem obscuros. Vazamentos anteriores sugeriram que o acordo foi estendido para além dos minerais, para o controle da infraestrutura energética da Ucrânia, bem como de seu petróleo e gás.

Os negociadores ucranianos tentaram resistir às exigências de Trump de que um fundo de investimento conjunto reembolsaria os EUA pela ajuda militar anterior, mas aparentemente aceitaram sua alegação de que ajudaria o país a se recuperar após o fim da guerra.

O memorando afirmava que "o povo americano deseja investir com o povo ucraniano em uma Ucrânia livre, soberana e segura".

Zelensky esperava usar o acordo para obter uma garantia de segurança dos EUA em caso de cessar-fogo, tendo dito aos líderes europeus no mês passado que "um cessar-fogo sem garantias de segurança é perigoso para a Ucrânia".

Os EUA têm resistido até agora a fornecer garantias de segurança a Kiev.

A Casa Branca argumenta que a mera presença de empresas americanas desencorajaria a Rússia a fazer novos ataques, mas isso não funcionou quando eles invadiram a Ucrânia em 2022.

Reuters Uma padaria foi atingida durante um recente ataque russo em Sumy

A ministra da Economia da Rússia, Yulia Svyrydenko, anunciou na plataforma X a assinatura do memorando, com fotos dela e do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, assinando o documento separadamente em uma ligação online.

"Há muito a fazer, mas o ritmo atual e o progresso significativo dão motivos para esperar que o documento seja muito benéfico para ambos os países", escreveu Svyrydenko.

Bessent disse que os detalhes ainda estão sendo fechados, mas o acordo é "substancialmente o que havíamos acertado anteriormente".

Trump insinuou o acordo durante uma entrevista coletiva com a líder italiana Giorgia Meloni, dizendo: "Temos um acordo sobre minerais que acredito que será assinado na [próxima] quinta-feira... E presumo que eles cumprirão o acordo. Então, veremos. Mas temos um acordo sobre isso".

Ivanna Klympush-Tsintsadze, deputada e presidente da comissão parlamentar ucraniana sobre Integração na União Europeia, disse à BBC que o Parlamento ucraniano terá "a última palavra" no acordo.

Ela acrescentou: "Espero que haja justificativa suficiente para garantir que, independentemente do que for assinado, e se for ratificado, seja do interesse do nosso país e do nosso povo.

A divulgação do memorando ocorre no momento em que expira a moratória de 30 dias sobre ataques à infraestrutura energética ucraniana, ordenada pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Peskov disse que Putin ainda não emitiu nenhuma nova ordem sobre o cessar-fogo temporário.

Na quinta-feira, o Ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, se encontrou com Rubio e o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, em Paris, para discutir o fim da guerra.

Sybiha disse que eles "discutiram os caminhos para uma paz justa e duradoura, incluindo um cessar-fogo total, um contingente multinacional e garantias de segurança para a Ucrânia".