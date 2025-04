Como é viver no 'país mais feliz do mundo'

A Finlândia liderou o Ranking Mundial da Felicidade pelo oitavo ano consecutivo, mas o verdadeiro apelo para os viajantes reside nos valores profundamente vivenciados no país: equilíbrio, natureza e contentamento cotidiano.

Os finlandeses tendem a aceitar o prêmio de felicidade suprema, concedido a eles pelo Relatório Mundial da Felicidade da ONU em março de 2025, pela oitava vez consecutiva, com um encolher de ombros e um revirar de olhos coletivos.

Mas as operadoras de viagens finlandesas estão comemorando, à medida que os viajantes cada vez mais conectam a Finlândia à felicidade, na esperança de vir e experimentar pessoalmente essa versão finlandesa de felicidade.

No entanto, não espere ser recebido com gargalhadas e gracejos alegres ao pousar no aeroporto de Helsinque ou desembarcar de uma das balsas do Báltico no porto da capital. Há alguma verdade na percepção de que a Finlândia é um país prático e pé no chão.

Em geral, os finlandeses se sentem lisonjeados – até mesmo felizes – por serem honrados pelas conclusões do relatório, mas, embora as aceitem graciosamente, sentem que "felicidade" não é a palavra certa.

Em vez disso, "contentamento", "realização" ou "satisfação com a vida" são amplamente considerados termos mais apropriados. Como o presidente finlandês Alexander Stubb postou recentemente no Facebook: "Ninguém consegue ser feliz o tempo todo, e às vezes as circunstâncias dificultam isso. Mas acertar no básico – segurança, liberdade e igualdade – é um bom começo."

Mas, embora o conceito de felicidade na Finlândia possa ser sutil e culturalmente específico, ele está profundamente enraizado na vida cotidiana. Em vez de buscar o êxtase constante, a abordagem finlandesa se baseia no equilíbrio, na conexão e na satisfação silenciosa – qualidades que ressoam cada vez mais com os visitantes.

E para os viajantes, esse estado de ser não é apenas algo para observar, mas algo com que se envolver em primeira mão, abraçando a natureza, a cultura da sauna, a gastronomia, o design sustentável e o estilo de vida do país.

"Vemos a felicidade finlandesa como um resumo desses cinco elementos", diz Teemu Ahola, diretor de operações internacionais da Visit Finland, "mas não medimos nem coletamos dados para avaliar a felicidade como uma atração única em si".

Getty Images A Finlândia é o país mais feliz do mundo pelo oitavo ano consecutivo

Para vivenciar esses aspectos tangíveis e autênticos da vida finlandesa, que sustentam sua classificação consistente de felicidade, Ahola sugere a cultura finlandesa da sauna como uma atração cada vez mais popular e globalmente mais identificável; e enfatiza que a Finlândia é um país seguro, citando o risco de encontrar renas soltas no norte da Lapônia como um dos poucos perigos potenciais para os turistas.

Enquanto isso, ele acrescenta, uma nova e confiante geração de chefs finlandeses conquistou respeito e interesse internacional pela cena culinária finlandesa.

A Finlândia abriga o restaurante com estrela Michelin mais ao norte do mundo, o Tapio, em Ruka-Kuusamo; e a região de Saimaa Lakeland foi nomeada Região Europeia de Gastronomia em 2024.

Muitos restaurantes em Helsinque celebram as riquezas comestíveis – cogumelos, frutas vermelhas, peixes e caça – que são acessíveis a todos nas infinitas florestas, arquipélagos costeiros e cursos d'água interiores do país por meio do Jokaisenoikeudet da Finlândia ou "Direito de Todos", uma lei que garante a todos a liberdade de vagar e procurar comida.

Conexão com a natureza

Helsinque, onde a maioria dos visitantes começa ou termina sua viagem, oferece um vislumbre em primeira mão dessa satisfação nacional. É uma cidade litorânea, espalhada por um belo arquipélago natural.

É fácil pegar uma bicicleta urbana em uma das dezenas de barracas espalhadas pela cidade e partir para explorar as ciclovias que margeiam o litoral ou desaparecer no Central Park, um cinturão de floresta que se estende do centro da cidade até a periferia norte.

A descarga de endorfina proporcionada por esse tipo de aventura livre e o acesso a recursos naturais abundantes estão diretamente ligados aos indicadores de felicidade da ONU, como expectativa de vida, liberdade e emoções positivas.

Essa conexão pode ser encontrada no coração da SaimaaLife, uma empresa de natureza e bem-estar na extensa região de Saimaa Lakeland, no leste da Finlândia, administrada pela especialista em saúde mental e guia Mari Ahonen.

Ahonen é uma defensora entusiasmada do equilíbrio mental que a natureza e o estilo de vida finlandeses têm a oferecer e guia seus hóspedes por shinrin-yoku (banhos de floresta), saunas tradicionais à beira de lagos, natação em águas selvagens, passeios de coleta de cogumelos e frutas vermelhas e culinária em fogueiras.

Tim Bird Mari Ahonen oferece passeios na floresta na região de Saimaa Lakeland, onde os hóspedes podem se conectar com a natureza

"Nós, finlandeses, podemos ser modestos demais", diz ela. "Deveríamos encarar o status de Felicidade Mundial de forma positiva. Sou um exemplo vivo de quem conseguiu desenvolver um negócio com o apoio que tem sido oferecido ao meu empreendedorismo. Algumas pessoas dizem que é uma loteria ter nascido na Finlândia."

Uma loteria, isto é, na forma de satisfação e equilíbrio na vida; de viver confortavelmente e ter "o suficiente" em termos materiais. Esse teto de expectativa não deve ser confundido com falta de ambição ou desenvoltura.

Afinal, este é o berço da pioneira em comunicações móveis Nokia, da distinta marca de ferramentas e tesouras de jardinagem Fiskars e do ícone têxtil e de vestuário Marimekko.

Estóico e teimoso

A Finlândia não está imune a pressões econômicas ou controvérsias, e os invernos longos e escuros podem prejudicar a saúde mental.

A ideia finlandesa de felicidade também inclui uma dose de sisu: um conceito difícil de traduzir de resiliência, força, coragem e garra. A autora finlandesa-canadense Katja Pantzar, que escreveu extensivamente sobre essa qualidade nacional, explica que se trata de "uma mentalidade que permite que pessoas e comunidades trabalhem juntas diante dos desafios, em vez de desistir ou culpar e atacar os outros".

Ela observa que as quatro principais nações no Relatório Mundial da Felicidade são todas países nórdicos com sistemas de bem-estar social robustos, projetados para apoiar o bem coletivo.

"A felicidade é muito específica culturalmente", disse ela. "Na Finlândia, há muitos exemplos de felicidade cotidiana disponíveis e acessíveis a todos, seja na natureza – cada finlandês está, em média, a cerca de 200 metros da floresta, parque, praia ou corpo d'água natural mais próximo – saunas, bibliotecas públicas, transporte público seguro e eficiente, água potável gratuita, educação ou saúde."

Getty Images A tradição finlandesa de terapia de contraste combina o calor relaxante de uma sauna com o choque estimulante da exposição ao frio

Pantzar também destaca as propriedades estimulantes do humor da terapia de contraste – saunas quentes seguidas de mergulhos frios – como um estimulante de humor acessível e diário.

"É incrivelmente fácil fazer isso em Helsinque, cercado pelo mar", diz ela. "Quando você não precisa viajar grandes distâncias ou pagar taxas exorbitantes para dar um mergulho rápido, é mais fácil fazer isso com mais regularidade, antes ou depois do trabalho ou no horário de almoço."

E embora alguns finlandeses permaneçam céticos em relação ao rótulo de "nação mais feliz", a maioria parece valorizar o que tem. "Não acho fácil pensar na Finlândia como o país mais feliz do mundo", diz a aposentada Juha Roiha.

"Em países mais pobres, como Tailândia e Nepal, as pessoas parecem tranquilas, apesar das dificuldades. Na Finlândia, às vezes, você pode ouvir as pessoas dizerem que seriam mais felizes em outro lugar. Mas, dentro de nós mesmos, com o que temos, somos felizes."