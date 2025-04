"Esperamos que Rússia e Ucrânia façam um acordo esta semana", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na rede social Truth Social neste domingo (20/4) que espera um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia assinado ainda "nesta semana". O republicano acrescentou que os dois países passarão a fazer "grandes negócios com os EUA" caso uma trégua para o conflito seja efetivada.

"Esperamos que a Rússia e a Ucrânia cheguem a um acordo nesta semana. Ambos começarão a fazer grandes negócios com os Estados Unidos da América, que prosperam, e farão uma fortuna!", escreveu o presidente norte-americano.

A publicação de Trump, porém, não dá detalhes sobre avanços nas negociações de paz. O secretário de Estado estadunidense, Marco Rubio, disse na sexta-feira (18/4) que o governo iria abandonar os esforços para promover um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ao menos que, nos próximos dias, os países dessem sinais claros de que um acordo é possível.

O presidente russo Vladimir Putin rebateu Rubio e disse que houve progresso nas conversas, inclusive com o cessar-fogo no Mar Negro (que teve acusação de violação dos dois lados), e que a Rússia permanece comprometida.

Putin, entretanto, declarou que a relação com os Estados Unidos tem sido "complicada". Com Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, o contato tem sido ainda pior, uma vez que o governo Trump realizou conversas sobre o encerramento do conflito sem consultar a Ucrânia.

Cessar-fogo de Páscoa

O cessar-fogo de Páscoa, anunciado por Putin e adotada por Zelensky, não deverá ser estendido, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A trégua anunciada pelo governo russo tinha duração de 30 horas — entre as 12 de sábado (19/4) e as 18h de domingo (20/4), no horário de Brasília.

O departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que gostaria que o cessar-fogo pascal fosse estendido para além deste domingo.

A pausa no conflito foi marcada por acusações de violação dos dois lados. Zelensky acusou a Rússia de promover ataques durante a trégua. Autoridades russas, por sua vez, também acusam Kiev de descumprir o acordo.