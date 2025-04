Morre papa Francisco, aos 88 anos

O papa Francisco, 88 anos, morreu nesta segunda-feira (21/4). Ele passou semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias, após ser diagnosticado com pneumonia bilateral.

O argentino Jorge Mario Bergoglio foi primeiro sacerdote latino-americano a se tornar papa, sucedendo Bento XVI, que renunciou ao posto. Ele foi eleito o 266º pontífice em 13 de março de 2013, adotando o nome de Francisco, em referência a São Francisco de Assis, o santo italiano que se dedicou aos pobres e à natureza.

O pontífice nasceu em 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, na capital Buenos Aires. Os pais dele, o contador Mário Bergoglio e a dona de casa Regina, eram italianos do Piemonte que migraram para a Argentina. O religioso chegou a se formar em química, mas aos 20 anos, em 1957, decidiu se tornar padre.

Ele ingressou no seminário de Villa Devoto e, em 1958, iniciou o noviciado na Companhia de Jesus, sendo ordenado sacerdote em 1969. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar da capital argentina, arcebispo em 1998, e cardeal em 2001, pelo papa João Paulo II.

Saúde

Francisco, que na juventude foi submetido a uma extração parcial de um pulmão, se deslocava desde 2022 com uma cadeira de rodas, ou com uma bengala nas poucas vezes que era visto de pé.

Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril, uma inflamação do cólon e dificuldades respiratórias.

Em junho de 2023, o pontífice foi hospitalizado por 10 dias no hospital Gemelli e passou por uma operação de hérnia abdominal, que exigiu anestesia geral.

Em dezembro do mesmo ano, também devido a uma bronquite, o pontífice desistiu de participar na COP28 de Dubai, a grande reunião de cúpula anual do clima, organizada pelas Nações Unidas.

E no fim de março de 2024, o pontífice cancelou na última hora sua participação na Via-Crúcis do Coliseu de Roma. Poucos dias depois, no entanto, conseguiu celebrar a missa da Páscoa.

Autobiografia

Em autobiografia lançada em janeiro desde ano, Francisco relembrou a infância na Argentina e a escolha como papa em 2013. "Lembro-me dos meus pecados e sinto vergonha. Sou um pecador", afirmou o pontífice na obra.

O livro reúne por meio de anedotas as mensagens que representaram os pilares do pontificado de Francisco: a busca pela paz, o acolhimento de imigrantes e a defesa do meio ambiente.

Ele também revelou que escapou de duas tentativas de atentados durant viagem ao Iraque, em março de 2021. Na época, a polícia alertou a guarda do Vaticano que uma mulher carregada de explosivos viajava para Mossul para se explodir durante a visita do papa. Um veículo também teria sido conduzido a toda velocidade com a mesma intenção.

Origem do nome Francisco

Dias depois de ser eleito papa, Jorge Mario Bergoglio explicou por escolher o nome Francisco: “Na eleição, eu tinha ao meu lado o arcebispo emérito de São Paulo (Dom Claudio Hummes), um grande amigo. Quando a coisa começou a ficar um pouco perigosa, ele começou a me tranquilizar. E quando os votos chegaram a 2/3, aconteceu o aplauso esperado, pois, afinal, havia sido eleito o papa. Ele me abraçou, me beijou e disse: 'Não se esqueça dos pobres'. Aquilo entrou na minha cabeça. Imediatamente lembrei de São Francisco de Assis”, contou.

A primeira viagem apostólica do pontificado de Francisco foi no Rio de Janeiro, de 22 a 29 de julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude.