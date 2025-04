Como um novo papa é escolhido?

Morreu nesta segunda-feira (21/04), aos 88 anos, o papa Francisco, primeiro papa sul-americano e jesuíta da história da Igreja Católica.

O pontífice faleceu em sua residência no Vaticano, Casa Santa Marta. O anúncio da morte do pontífice foi feito pelo cardeal Farrell.

Quando um papa morre, nove dias de luto são declarados e o enterro ocorre entre o 4º e o 6º dia após a morte.

O funeral é organizado pelo camerlengo (título do tesoureiro nomeado da Santa Sé), que também organiza o conclave que escolhe o próximo papa.

Atualmente, essa função é desempenhada pelo cardeal irlandês Kevin Farrell.

Os papas são tradicionalmente escolhidos por cardeais em um processo eleitoral extremamente secreto que remonta à época medieval.

Os cardeais devem se reunir no Vaticano entre o 15º e o 20º dia após a morte do papa, onde ficarão em acomodações especiais enquanto as eleições acontecem.

Cerca de 120 cardeais participam do processo eleitoral – no momento, há 252 cardeais em todo o mundo, mas aqueles com mais de 80 anos não têm permissão para votar.

Quem pode se tornar papa e quem o elege?

Getty Images Os cardeais rezam na Basílica de São Pedro antes de iniciar o Conclave. Na foto, o conclave de 2005, que escolheu Bento 16

Um novo papa é eleito após a morte do titular ou após sua renúncia (como fez o Papa Bento 16 em 2013).

O eleito torna-se o líder da Igreja Católica Romana — o Sumo Pontífice.

Qualquer católico batizado pode ser eleito papa.

No entanto, o cargo invariavelmente fica com um dos altos funcionários da Igreja Católica, os cardeais.

São eles quem elegem o novo papa.

Existem 252 cardeais em todo o mundo, que normalmente também são bispos. Somente pessoas com menos de 80 anos podem votar em um novo papa.

O número desses "cardeais eleitores" geralmente é limitado a 120, mas atualmente há 138 deles com condições para eleger o novo papa. O Papa Francisco havia nomeado 21 novos cardeais em dezembro de 2024.

Como os cardeais elegem um novo papa?

Getty Images A votação para um novo papa acontece na Capela Sistina

Quando um novo papa precisa ser escolhido, todos os cardeais são convocados ao Vaticano, em Roma, para um Conclave papal. Este é um processo eleitoral que se mantém praticamente inalterado há cerca de 800 anos.

No primeiro dia do Conclave, eles celebram a missa na Basílica de São Pedro. Em seguida, reúnem-se na Capela Sistina do Vaticano. Lá, é dada a ordem "extra omnes" (latim para "todos fora").

A partir de então, todos os cardeais ficam fechados dentro do Vaticano até que um novo papa seja eleito. A palavra "conclave" significa "com chave".

Os cardeais eleitores têm a opção de realizar uma votação inicial na Capela Sistina no primeiro dia do Conclave. A partir do segundo dia, realizam duas votações todas as manhãs e duas votações todas as tardes na capela, até que os candidatos a papa sejam reduzidos a apenas um.

Nas votações, cada cardeal eleitor escreve o nome do seu candidato preferido nas cédulas de votação sob as palavras "Eligio in Summum Pontificem", que em latim significa "Eu elejo como Sumo Pontífice".

Para manter as votações em segredo, os cardeais são instruídos a não usar sua caligrafia habitual.

Se não houver votação decisiva até o final do segundo dia, o terceiro dia é dedicado à oração e contemplação, sem realização de nenhuma votação. A votação prossegue normalmente após esse período.

Um candidato precisa de dois terços dos votos dos cardeais eleitores para ser eleito papa.

O processo pode levar vários dias, ou às vezes semanas.

O que acontece dentro do Conclave papal?

Getty Images Durante o Conclave papal, multidões se reúnem na Praça de São Pedro para aguardar o resultado

O Conclave é realizado em estrito isolamento. Os cardeais não podem sair do Vaticano, nem ouvir rádio, assistir televisão, ler jornais ou contatar qualquer pessoa no mundo exterior por telefone.

Ninguém tem permissão para entrar nos aposentos dos cardeais, exceto a equipe de limpeza, os médicos e os padres que ouvem suas confissões. Todos juram segredo.

Entre as votações, os cardeais (tanto os eleitores quanto aqueles com idade avançada para votar) dedicam seu tempo a discutir os méritos relativos dos candidatos.

Ninguém tem permissão para fazer campanha abertamente. O Vaticano afirma que os cardeais são guiados pelo Espírito Santo. Apesar disso, o processo de angariar apoio para um ou outro candidato é considerado muito político.

Getty Images Fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina significa que um novo papa foi escolhido

Duas vezes por dia, durante o Conclave, cédulas usadas são queimadas e pessoas do lado de fora do Vaticano podem ver a fumaça saindo da chaminé da Capela Sistina.

Tinta preta ou branca é aplicada nas cédulas. A fumaça preta significa uma votação inconclusiva; a fumaça branca indica a escolha de um novo papa.

O que acontece quando um papa é eleito?

Getty Images Após serem eleitos, os novos papas tradicionalmente se dirigem à multidão na Praça de São Pedro

Após a vitória na votação, pergunta-se ao escolhido: "Você aceita sua eleição canônica como Sumo Pontífice?"

Ele escolhe o nome pelo qual deseja ser conhecido como papa e coloca as vestes oficiais.

Os cardeais prestam homenagem e prometem obediência.

Um anúncio é feito na sacada da Basílica de São Pedro para a multidão abaixo, com as palavras "habemus papam", que em latim significa: "Temos um papa".

O nome do novo papa é revelado, e o próprio papa aparece. Ele faz um breve discurso e dá a tradicional bênção "urbi et orbi" – latim para "à cidade e ao mundo".

Posteriormente, os resultados de cada rodada de votação no Conclave são mostrados ao Papa. Eles são então lacrados e depositados nos arquivos do Vaticano, podendo ser abertos somente sob ordem do Papa.