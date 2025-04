Funeral do papa Francisco será no sábado com presença de Trump, Zelensky, Lula e Milei

Corpo do papa Francisco será levado para a Basília de São Pedro na quarta-feira - (crédito: Reuters)

O Vaticano anunciou nesta terça-feira que o funeral do papa acontecerá no sábado, dia 26 de abril, às 10h do horário de Roma — 5h no horário de Brasília.

O corpo do papa Francisco — que neste momento está em um caixão na capela da residência Santa Marta, onde ele viveu durante seus 12 anos de papado — será levado à Basílica de São Pedro na manhã de quarta-feira às 9h do horário local (5h no horário de Brasília), anunciou o Vaticano.

O caixão do papa permanecerá na Basílica até o sepultamento para que o público possa prestar suas homenagens.

O funeral do papa Francisco acontecerá ao ar livre, em frente à Basílica de São Pedro. O decano do Colégio Cardinalício, Giovanni Battista Re, conduzirá a cerimônia.

Ao final do funeral, Re fará a última homenagem — uma oração em que o papa será formalmente entregue a Deus — e o corpo será levado para Basílica de Santa Maria Maior (ou Santa Maria Maggiore, em italiano), em Roma, para o sepultamento.

Mesmo antes de o Vaticano anunciar a data exata do funeral do papa Francisco, vários líderes mundiais já haviam confirmado presença.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que viajará para a Cidade do Vaticano com a primeira-dama Melania Trump.

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também afirmou que viajará com a primeira-dama, Janja, para a cerimônia. A comitiva brasileira ainda não foi definida.

O presidente argentino, Javier Milei, com quem Francisco teve desavenças no passado, também anunciou que compareceria à cerimônia.

Outros líderes que confirmaram presença foram os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A agência de notícias russa Tass informou que o presidente Vladimir Putin não planeja comparecer ao funeral, citando o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov.

De acordo com a agência estatal, Peskov disse aos jornalistas que "o presidente não tem planos" de viajar à Cidade do Vaticano para a cerimônia de sábado. Ele disse que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre quem representará a Rússia no funeral.

O funeral deve atrair uma multidão de fieis ao Vaticano e Roma.

Os funerais papais costumam ser eventos grandiosos, mas no ano passado o papa Francisco modificou os rituais e simplificou a cerimônia.

Ele será o primeiro papa em mais de um século a não ser sepultado no Vaticano, na cripta da Basílica de São Pedro, optando por ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, perto de sua imagem favorita da Virgem Maria.

Ele também pediu para ser sepultado em um caixão simples de madeira, ao contrário de seus antecessores, que foram enterrados nos tradicionais caixões de três compartimentos, feitos de cipreste, chumbo e carvalho.

O Vaticano divulgou nesta terça-feira fotos do Papa Francisco em um caixão aberto, vestido com uma túnica vermelha, com a mitra papal na cabeça e um rosário nas mãos.

As fotos foram tiradas na capela da Casa Santa Marta, residência de Francisco no Vaticano.

As imagens também mostram o Cardeal Kevin Joseph Farrell abençoando o corpo do falecido papa durante o rito da declaração de óbito.