Loja de Trump vende produtos que indicam candidatura em 2028, apesar de impedimento

Filho do presidente Donald Trump posa com boné com os dizeres 'Trump 2028', disponível para a venda em loja comandada por ele - (crédito: Reprodução/TrumpStore.com)

O site oficial de varejo das Organizações Trump, conglomerado de empreendimentos e investimentos do presidente dos Estados Unidos, passou a vender produtos com a estampa ‘Trump 2028’. Enfatizada por bonés, camisas e porta-latas comercializados pela chamada Trump Store, a frase indica possível tentativa de candidatura na próxima eleição americana, à qual o governante é impedido pela constituição do país de concorrer. Leia também: Trump diz que vai buscar 3º mandato, proibido nos EUA: "Não estou brincando"



Com valores que vão de US$ 18 (cerca de R$ 102) a US$ 50 (R$ 283), os itens têm opções de cores vermelha e azul-marinho. Na descrição deles na loja virtual, a frase “o futuro parece brilhante” complementa dizeres que fazem referência a reescrita de normas.

A Constituição dos Estados Unidos estabelece que “nenhuma pessoa pode ser eleita mais de duas vezes para o cargo de presidente”, independentemente se consecutivas ou não. Assim, Donald Trump, que atualmente lidera a Casa Branca pela segunda vez, não pode, de acordo a lei americana, ser candidato a um terceiro mandato. Leia também: Trump quer 3º mandato: as táticas citadas por aliados do presidente dos EUA para 'driblar' a Constituição

“Reescreva as regras”, indicam as descrições do boné — que custa US$ 50 —, da camisa — US$ 36 — e dos porta-latas refrigerados — U$ 18 o conjunto com duas. A blusa ostenta, além do bordão, a frase polêmica sobre normas.

As definições também enfatizam que os produtos foram “feitos na América”, e que o boné — que, segundo a publicidade, “vai se tornar seu novo chapéu favorito” — tem um “bordado de bandeira na lateral”.

Além disso, entre as imagens de divulgação do item de chapelaria figura uma foto de um dos filhos do presidente, Eric Trump. No texto, há um aviso que indica que, “devido a alta demanda”, o tempo de processamento de pedidos e consequentes envios estaria maior que o esperado.















Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Parte das Organizações Trump (The Trump Organization), o site TrumpStore.com oferece, de acordo com apresentação, “o que há de mais moderno em produtos, roupas, chapéus, presentes e muito mais da marca Trump”. Os itens, que também são vendidos em loja física localizada na Trump Tower, são inspirados nas propriedades de golfe, hotéis e residências que compõem os empreendimentos do magnata republicano.